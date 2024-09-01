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Ford F-150 2025: прощается со своей знаковой клавиатурой

Одним из отличительных черт Ford за последние несколько десятилетий была любимая система ввода с клавиатуры.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
01.09.2024, 19:01·2 мин
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Фото: Motor1.com

Так называемый SecuriCode был доступен на большинстве грузовиков и внедорожников Ford, позволяя владельцам получать доступ к своим автомобилям без использования ключа — просто введите код и вуаля.

Однако Ford недавно тихо убрала эту заводскую опцию из многих автомобилей — Bronco Sport, Escape, Explorer и Maverick включены в список. Последней жертвой стал 2025 F-150. Ford больше не будет предлагать клавиатуру SecuriCode для F-150 в стандартной комплектации от завода. Ранее это было стандартным для всех моделей F-150, кроме XL.

Не волнуйтесь, вы все еще технически можете получить SecuriCode через местного дилера. Ford предлагает его в качестве дилерского аксессуара на моделях XLT, Tremor, Lariat, King Ranch, Platinum и Raptor 2025 года (а также на упомянутых других моделях Ford). Но теперь это обойдется вам дополнительно в $455 на каждой комплектации.

С учетом того, что многие автомобили переходят на смарт-ключи и бесключевой доступ, неудивительно, что Ford избавляется от относительно устаревшей системы входа (хотя ее все еще любят многие владельцы). 2025 F-150, как и многие другие модели Ford, имеет опцию использования смартфона в качестве ключа через приложение FordPass.

Покупатели Lincoln, по крайней мере, будут рады узнать, что SecuriCode все еще поставляется в стандартной комплектации на нескольких моделях. 2025 Corsair и Aviator SUV по-прежнему предлагают клавиатуру от завода в зависимости от комплектации.

Источник

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