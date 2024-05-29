BMW M3 Competition xDrive 2025 теперь выдаёт 523 лошадиные силы

BMW обновляет седан M3 на 2025 год. Самый знаковый спортивный автомобиль компании получит обычные изменения в середине жизненного цикла, такие как переделанные фары и скорректированные элементы интерьера. Кроме того, автопроизводитель увеличит мощность у модели с полным приводом Competition на 20 лошадиных сил.

Компания перенастроила систему управления двигателем M3 Competition xDrive, чтобы увеличить мощность до 523 л.с. Крутящий момент остается без изменений и составляет 479 фунт-футов, что означает, что разгон до 60 миль в час займет столько же времени, сколько и у модели 2024 года — 3,4 секунды, по данным BMW.

На следующих позициях идут заднеприводный M3 и M3 Competition 2025 года. BMW не увеличила мощность у двух седанов с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем S58 с турбонаддувом, которые по-прежнему развивают 473 и 503 л.с. соответственно. Все три модели достигают скорости 155 миль в час, но покупатели могут увеличить этот показатель до 180 миль в час с помощью опционального пакета M Driver’s.

В вариантах Competition мощность передается через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, в то время как BMW предлагает стандартный заднеприводный M3 с шестиступенчатой механической коробкой. Шестипоршневые передние и однопоршневые задние суппорты обеспечивают тормозные характеристики, а опциональные углеродокерамические тормоза M весят примерно на 30 фунтов меньше стандартных дисков.

На новом M3 2025 года установлены новые LED-фары и выделенный значок M3 на крышке багажника. Новые фары включают в себя ближний и дальний свет в одном модуле, а также два стреловидных LED-блока для дневных ходовых огней и указателей поворота. BMW также предлагает новые кованые легкосплавные колеса M из сплава 825M с новым ярким серебристым оттенком.

Внутри водители смогут насладиться переделанным трехспицевым рулем M с плоским дном, который BMW предлагает с отделкой из алькантары. Руль имеет переработанные спицы и красный маркер в центре на 12 часов. M3 2025 года оснащен последним программным обеспечением информационно-развлекательной системы BMW, версией 8.5, которая упрощает управление автоматической климатической системой.

Седан M3 2025 года поступит в продажу в июле, сообщает BMW. M3 и M3 Competition будут иметь ту же рекомендованную розничную цену, что и модели 2024 года, но автопроизводитель увеличил цену на доставку с $995 до $1,195. Таким образом, новые автомобили будут стоить $77,175 и $81,375 соответственно. M3 Competition xDrive станет дороже на $1,000 и будет стоить $86,475 с учетом обновленной стоимости доставки.

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