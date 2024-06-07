Штат Техас против передачи автопроизводителями данных о вождении страховым компаниям

Техасский генеральный прокурор Кен Пэкстон начал расследование нескольких автопроизводителей, которые собирают и продают данные водителей без их согласия. Офис Пэкстона заявил, что начало расследование компаний, собирающих и торгующих данными водителей без должного уведомления и разрешения.

Пэкстон действует в соответствии с Законом о недобросовестной торговле и защите прав потребителей штата. Он получил информацию от автопроизводителей и третьих лиц, которым те продали данные.

Генеральный прокурор назвал несанкционированное сбор данных водителей "нарушающим частную жизнь" и "тревожным" и заявил, что это требует "тщательного расследования и соответствующего применения мер." Новый закон о защите данных также вступит в силу 1 июля.

В апреле офис Пэкстона направил письма о проверке по делу гражданского характера по крайней мере четырем автопроизводителям—Kia, General Motors, Subaru и Mitsubishi. Офис генерального прокурора требует у компаний документы о "информировании клиентов о масштабах сбора и последующей продаже их данных."

Расследование началось после того, как The New York Times в марте сообщил, что GM, Kia, Subaru и Mitsubishi передавали данные водителей в портал для страховых компаний, и некоторые водители GM столкнулись с повышением страховых тарифов. В этом году американские законодатели также обвинили Toyota, BMW, Nissan, Mazda, Mercedes-Benz и другие компании в передаче данных о местоположении автомобилей полиции без ордера или судебного решения, что вызвало еще больше вопросов о конфиденциальности.

Роль автомобиля в постоянно расширяющемся государстве слежения пока не определена. Они могут записывать и передавать вашу скорость, усилие торможения, время, в течение которого вы смотрели на мультимедийный экран и многое другое. Техас — лишь один из 50 штатов в Соединенных Штатах, но его влияние на индустрию, подобно Калифорнии, может стать спасительным аргументом, позволяющим нам продолжать ездить на машинах в частной обстановке.