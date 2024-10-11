Презентация роботакси от Tesla обещала утопию. В итоге все оказалось разочарованием.

Дизайны выглядят отлично. В этом им нельзя отказать. Франц фон Хольцхаузен не потерял своего мастерства.

Но для тех, кто ожидал, что Tesla разрешит бесчисленные вопросы о том, как безопасно внедрить искусственный интеллект в автономное вождение, или запустит роботакси-сервис, который кажется на уровне Uber или Lyft, или преодолеет множество регуляторных препятствий, которые стоят на пути сети роботизированных такси, мероприятие We, Robot оказалось недостаточным.

Фото: Motor1.com InsideEVs Тесла Кибертакси Роботакси

В случае, если вы не оставались поздно на это мероприятие, направляю вас к видеотрансляции события (обратите внимание на 52-минутную задержку в начале в виде заставки Windows Me под аккомпанемент одной из более раздражающих разновидностей электронной музыки) или к резюме прямой трансляции моего коллеги Мака Хогана со вчерашней ночи.

Достаточно сказать, что генеральный директор Илон Маск, проведя на сцене всего 20 минут на студии Warner Bros. в Бербанке, Калифорния, принес некоторые сюрпризы. Мы ожидали роботакси, также известный как Кибертакси, но не знали, насколько далеко зайдет его дизайн, вдохновленный Cybertruck. Мы действительно не ожидали Робовэна, кажущегося вдохновленным 1930-ми годами ар-деко стримлайнером, разработанным для перевозки до 20 человек. И мы также не ожидали перехода к индуктивной зарядке от Tesla — по словам Маска, в Кибертакси не будет порта для зарядки вообще.

Фото: Motor1.com InsideEVs Тесла Робовэн

Было бы увлекательно узнать больше о том, как это может работать, каково время и скорость зарядки, и как это можно интегрировать в будущие модели Tesla. Или какую платформу или платформу могут использовать эти транспортные средства и где они будут производиться. Или как их системы самоуправления могут быть "в 10, 20, 30 раз безопаснее, чем у человеческого водителя", как утверждает Маск, не используя LIDAR или другие передовые датчики, как это делает остальная индустрия.

Но мы не затрагивали ничего из этого. Вместо этого мы получили Маска, комментирующего видеопрезентацию, за которой последовали короткие демонстрационные поездки на закрытом участке в чрезвычайно контролируемой среде. Это могло бы показаться впечатляющим, если бы вы не могли вызвать такси Waymo в Сан-Франциско, которое может сделать примерно в 100 раз больше, чем это.

Проще говоря, это было бы впечатляюще в 2016 году, вот насколько старыми являются все обещания Маска в области автономии.

На событии, которое, как говорит Barron's, должно было стать распорядителем цены акций Tesla, или днем, когда счеты наконец-то придут, нацитируем The Verge, все оказалось более чем скромно. В конце концов, Маск очень четко заявил, что он ставит на карту потенциальную рыночную капитализацию в $1 триллион для компании, основываясь на "решении" вопроса автономии и самоуправляемых автомобилей. Несмотря на то, насколько эффектным было это шоу сегодня, было мало признаков того, что Tesla приближается к достижению этой цели.

Я не единственный, кто так думает.

"Мероприятие, честно говоря, оказалось довольно разочарованием," — написал этот же автор Barron's сегодня утром. "Tesla... говорила о запуске ограниченной услуги роботакси уже к 2025 году. Но практически не было технических подробностей о безопасности или обсуждения руководителей Tesla помимо Илона Маска. Большая часть того, что сказал Маск, было уже сказано ранее."

Глава отдела исследований Edmunds Джессика Колдуэлл заявила, что мероприятие нарисовало "идеальное будущее для транспорта, которое обещает освободить наше время и повысить безопасность", но согласилась, что Маск предложил мало в плане дорожной карты о том, как туда добраться.

"Сделать переход от настоящего момента к полной автономии (особенно через наблюдаемые транспортные средства без руля и педалей) технологически настолько гигантский, что кажется чересчур амбициозным для такого короткого периода времени," — сказала Колдуэлл. "Требуется регуляторное одобрение, а также крупные инвестиции со стороны общественности, чтобы транспортные средства, подобные роботакси, могли появиться до 2027 года в повседневном потребительском опыте, потому что общественная безопасность — это главный вопрос."

Детали, предполагаю, были не столь важны для тех, кто был на месте вчера вечером.

По тому, что я могу видеть издалека, мероприятие We, Robot имело радостное настроение — роботы-Оптимусы ходили среди толпы и делали напитки, самые преданные и активные сторонники Tesla отправлялись на поездки на Кибертакси, а сам Маск обещал наступление "века изобилия", когда "каждый сможет получить любые товары и услуги, которые захочет".

Тем не менее, этот чрезмерно оптимистичный тон стоял в ярком контрасте с самим Маском в последнее время, который превратился в проповедника скорого конца света в цифровую эпоху после приобретения им социальной платформы Twitter и превращения ее в темный источник дезинформации и ненавистных высказываний, который известен как X. Всего за последние несколько дней совсем несложно найти примеры того, как Маск выступает против иммигрантов и распространяет опасные лжи во время некоторых из самых страшных природных катастроф, которые когда-либо видело США. И это после более чем года использования этой платформы, среди многих других вещей, чтобы сделать жизнь невыносимой для геев и транссексуальных детей.

Вы можете покатить глазами, читая вышесказанное, и сказать мне "занимайтесь автомобилями". Но на данном этапе Маск этого не сделает, или не может, так почему другим это делать? С таким небольшим количеством деталей о том, как Tesla собирается достичь этого предполагаемого процветающего и утопического будущего, Земле остается мало куда деваться, кроме как полагаться на веру в самого человека. И этому человеку нельзя недооценивать, как в плане его собственной целеустремленности, так и в плане его значительных ресурсов. Все, что он сказал вчера вечером, и недавно, заставляет меня задуматься, для кого предназначен этот "век изобилия" — и кто будет включен в это.

(Более того, я интересуюсь, как компания, якобы основанная для борьбы с изменением климата, намерена доставить некий наступающий век неограниченного всего.)

Фото: Motor1.com

Но в конце концов, мероприятие We, Robot было менее о будущем и более о его финансировании. Если это мероприятие было "успешным" — и реакции на него кажутся значительно более сдержанными, чем могло бы пожелать любой поклонник Tesla — оно продлит поднятие акций еще некоторое время, пока Маск сможет заверить нас, что будущее уже совсем близко, всего лишь год или два. Как всегда.

Обновление 9:40 утра: Или нет.

Свяжитесь с автором: patrick.george@insideevs.com