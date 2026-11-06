Конец Tesla Cybertruck близок: производство пикапа прекратят в 2027 году

Всего через четыре года после начала серийного производства Tesla Cybertruck приближается к завершению своего жизненного цикла. В публикации на X генеральный директор Tesla Elon Musk заявил, что компания «will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production».

Судя по ответу Musk одному из пользователей X, перенос производства модели на другую площадку также не планируется.

Эта новость появилась на фоне снижения спроса на Cybertruck. Модель так и не стала успешной с точки зрения продаж в USA, а на европейский рынок она не допущена по регуляторным причинам. В третьем квартале 2026 года Tesla реализовала лишь 8,295 Cybertrucks, а общий объем продаж, по оценкам, не превышает 63,000 автомобилей.

По данным источников, затраты на разработку необычного автомобиля достигли $5.6bn. Кроме того, на складах может находиться от $800m до $1bn непроданных Cybertrucks. Поэтому покупатели из США, которые хотят приобрести такую модель, в ближайшее время, вероятно, не столкнутся с дефицитом.

Появление более доступной версии Cybertruck в 2025 году, по всей видимости, не оказало существенного влияния на спрос. Стоимость Cybertruck Rear-Wheel Drive составляет $69,990 — примерно £55,000, что примерно на $30,000 больше первоначально заявленной Tesla цены. При этом версия остается дешевле All-Wheel Drive за $79,990 и топовой модификации Cyberbeast стоимостью $99,990.