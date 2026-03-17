Jetour в России: самые востребованные кроссоверы теперь оснащены сервисами «Яндекс» и VK

Кроссоверы Jetour Dashing, T2 и X70+, являющиеся наиболее востребованными моделями в линейке Jetour, получили современные телематические сервисы. Теперь владельцам этих автомобилей доступен широкий перечень функций дистанционного управления через мобильное приложение «Мой Jetour», а также расширенный доступ к информационным и развлекательным возможностям.

Для моделей Jetour Dashing и X70+ предусмотрен базовый пакет телематики. Он позволяет пользователям отслеживать текущее состояние автомобиля, запускать двигатель и управлять климат-контролем на расстоянии, а также дистанционно блокировать или разблокировать центральный замок – все эти действия осуществляются через приложение «Мой Jetour».



Владельцы кроссовера Jetour T2 получают расширенный комплекс телематических услуг. Помимо стандартных функций дистанционного управления, им становятся доступны такие сервисы, как потоковое видео и аудио через VK Видео и VK Музыку, интернет-доступ на мультимедийном экране, интеграция с навигацией на базе Яндекс Карт, а также поддержка социальных сетей и приложений, включая Дзен.

Все необходимые телематические устройства уже установлены на автомобили на заводе. Именно поэтому покупателям не придется дополнительно приобретать или монтировать оборудование для использования сервисов. Подключение к интернету осуществляется с помощью встроенной сим-карты, использующей инфраструктуру мобильного оператора МТС.



МТС отвечает за предоставление связи для сервисов дистанционного управления и цифровых функций автомобиля. Оператор гарантирует стабильное подключение как в дороге, так и на стоянках – дома, на парковке или рабочем месте. Сетевая инфраструктура приоритизирует важный трафик и обеспечивает безопасность соединения даже при высокой нагрузке и перемещении между регионами. По заверениям Jetour, это позволяет автомобилю оставаться постоянно подключенным к сети и поддерживать высокий уровень сервиса.

«МТС уже более десяти лет удерживает лидерство в сегменте подключенных автомобилей. Мы видим большие перспективы в развитии этого направления – в общей сложности решениями МТС оборудованы более 1,5 млн российских автомобилей, что составляет 90% от общего числа «подключенных» авто. Наша инфраструктура гарантирует надежную и безопасную работу телематических сервисов, что особенно важно для функций удаленного управления. Для нас это не просто предоставление связи — это создание цифровой среды, в которой автомобиль становится частью собственного сетевого пространства пользователя. Партнерство с Jetour — важный шаг в этом направлении», – отметил директор департамента по продуктам бизнес-рынка ПАО «МТС» Максим Ананченко.

Контролировать состояние автомобиля и управлять его функциями владельцы Jetour Dashing, Jetour X70+ и Jetour T2 могут через мобильное приложение «Мой Jetour». Приложение предоставляет такие возможности, как определение местоположения автомобиля на карте, построение маршрута к нему, получение информации о состоянии различных систем (например, уровень топлива), а также проверка заряда аккумулятора и давления в шинах.

Также не выходя из дома, владельцы могут проверить, закрыты ли двери, окна и люк на крыше, воспользоваться функцией дистанционного запуска двигателя, разблокировать замки, включить обогрев руля и сидений, а также управлять климат-контролем для предварительного прогрева или охлаждения салона. Приложение поможет найти автомобиль на парковке и оповестит о внештатных ситуациях, например, при несанкционированном открытии дверей. Для пользователей iOS приложение будет доступно в Apple Store, для Android – в Rustore.

На кроссоверах Jetour Dashing и Jetour X70+ ежемесячно предоставляется 300 МБ базового мобильного трафика для телематических сервисов. В течение 36 месяцев этот трафик будет бесплатным для владельцев автомобилей.



Покупатели Jetour T2, оснащённого расширенным мультимедийным комплексом, дополнительно получают пакет в 5 ГБ трафика для использования развлекательных сервисов, который предоставляется бесплатно на 12 месяцев. После окончания лимита, доступ к контенту можно будет восстановить, купив дополнительный пакет трафика или раздав интернет со смартфона.

На первом этапе базовые телематические сервисы стали доступны для модели Jetour Dashing в комплектациях «Люкс» и «Престиж» с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач, а также для Jetour X70+ в исполнении «Престиж». В будущем перечень комплектаций с предустановленными сервисами будет расширяться.

Что касается внедорожного кроссовера Jetour T2, то для него телематические сервисы доступны во всех трех комплектациях, но только для автомобилей 2026 года выпуска. Проверить наличие телематического модуля в конкретном автомобиле можно с помощью специальной формы на официальном сайте марки.

Автор: Иван Бахарев