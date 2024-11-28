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Теофиль Наэль впервые выходит на старт в Формуле 3

Команда Van Amersfoort Racing, участвующая в соревнованиях Формула 3, заключила контракт с гонщиком по имени Теофиль Наель на сезон 2025 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.11.2024, 21:42·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Van Amersfoort Racing, участвующая в соревнованиях Формула 3, заключила контракт с гонщиком по имени Теофиль Наель на сезон 2025 года.

В текущем сезоне этот французский спортсмен выступал в чемпионатах ближнего Востока и Европы по Формуле Региональ, где занял одиннадцатое и девятое места соответственно. В 2023 году он даже стал победителем испанской Формулы 4.

Теофиль Наель: «Я чувствую радость в связи с тем, что присоединяюсь к команде Van Amersfoort Racing в рамках Формулы 3 на предстоящий 2025 год. Это очередное захватывающее приключение, которое наполняет меня амбициями. Я готов принять вызов и сесть за руль новой болида серии Формула 3.

Для меня это большая честь иметь возможность сотрудничать с настолько талантливой командой, которая также обладает великолепной спортивной репутацией и богатой историей. Мы вместе будем работать на пределе возможностей на трассе и стремиться к достижению выдающихся результатов!»

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