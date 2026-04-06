TENET T7 снова стал самым продаваемым SUV в России

В период с 30 марта по 5 апреля 2026 года в России было реализовано 1 863 новых кроссовера TENET T7. Такие данные сообщили специалисты агентства «АВТОСТАТ» на основании информации АО «ППК»*. Благодаря этому объему продаж TENET T7 вновь занял первое место среди самых востребованных SUV на российском рынке.

Стоит напомнить, что ранее модель TENET T7 сохраняла лидерство в сегменте c 6-й по 8-ю недели текущего года. Однако позже пальму первенства перехватили такие автомобили, как Haval Jolion и LADA Niva Travel.

Согласно итогам 14-й недели, Haval Jolion закрепился на втором месте с результатом в 1 640 проданных экземпляров. Третью строчку заняла LADA Niva Travel, которую выбрали 1 208 покупателей.

Четвертую позицию рейтинга занял кроссовер TENET T4, объем продаж которого достиг 1 084 автомобилей. Другие модели из категории кроссоверов и внедорожников за отчетный период не смогли преодолеть отметку в 1 тысячу реализованных авто. В десятку лидеров вошли Haval M6, LADA Niva Legend, Geely Monjaro, Jetour Dashing, Solaris HC и Belgee X70.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин отметил, что в этом году основное соперничество за статус самого популярного SUV, вероятнее всего, развернется между моделями TENET T7 и Haval Jolion. При этом, по его словам, нельзя исключать возможности появления среди лидеров новых интересных моделей 2026 года. За первый квартал TENET T7 ненамного опередил Haval Jolion, продажи различались лишь на несколько десятков машин. Однако, баланс сил может меняться каждую неделю.

