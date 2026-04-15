В 2026 году телевизионная аудитория Формулы-1 значительно увеличилась

Телевизионная аудитория Формулы 1 в 2026 году выросла на крупнейших рынках, особенно в Австралии, Китае и Японии, отражая рост интереса к гонкам.
Иннокентий Петров
15.04.2026, 10:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В сезоне 2026 года телевизионная аудитория Формулы 1 демонстрирует заметный прирост, согласно последним подсчётам.

Организаторы анализировали данные по числу зрителей на десяти крупнейших рынках. В исследование были включены как квалификационные заезды, так и основные гонки. Эти сведения оказались важны для обсуждения изменений в регламенте чемпионата.

Статистика показала, что интерес к отдельным этапам вырос весьма существенно. Так, количество телезрителей Гран При Австралии увеличилось на 23% по сравнению с прошлым годом. Гран При Китая зафиксировал рост аудитории на 30%. В Японии аналогичный показатель вырос на 20%.

Увеличилась и посещаемость гонок на автодромах. В Австралии зафиксирован прирост в 4%, в Китае — на 4,5%. В Японии этот показатель увеличился более чем на 18%.

При этом эксперты отмечают, что данные по посещаемости на трибунах не столь показательны, поскольку уже в прошлом году зрительские места были практически полностью заняты. Тем не менее, рост телевизионной аудитории говорит о том, что интерес к Формуле 1 не только сохраняется, но и растёт.

