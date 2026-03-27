Японские премьеры: новые технологические разработки

Команды Формулы-1 продолжают активно внедрять обновления и модернизировать свои болиды, основываясь на данных, полученных во время предсезонных тестов и двух первых этапов нового сезона. Интенсивная работа по совершенствованию машин идет как на базах коллективов в Великобритании и Италии, так теперь и в США, где свои силы пробует Cadillac F1.

Несмотря на короткий промежуток между этапами в Австралии и Японии, серьёзные изменения внести почти никому не удалось. Большинство представленных в Сузуке обновлений семью командами из одиннадцати — это плановые доработки, стартовавшие еще после тестов, ведь уровень конкуренции в нынешнем сезоне и темпы разработки ожидаются крайне высокими.

Red Bull Racing привезла в Японию сразу четыре новшества. Были переработаны впускные отверстия воздуховодов боковых понтонов, изменены соответствующие элементы шасси и днища. Как отмечается, новая геометрия увеличивает давление встречного воздушного потока, повышая эффективность работы воздуховодов. Кроме того, были откорректированы поверхностные профили прилегающих к понтонам частей, в том числе моторного кожуха — все в целях улучшения охлаждения и качества потока к днищу болида. Также переработана верхняя часть днища, а набор изменений в задней секции машины, особенно в "заднем углу", ориентирован под специфические требования трассы в Сузуке. Дополнительно обновлены воздуховоды тормозов — с учетом нагрузок японской трассы и специфики материалов, применяемых в тормозной системе на этом этапе.

Ferrari представила доработки для машин Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона. Передние тормозные воздуховоды были уменьшены в размерах для соответствия нагревам тормозной системы на японской трассе. Также модифицирована передняя часть днища SF-26, но эти доработки рассчитаны не только на Сузуку, а направлены на оптимизацию воздушного потока и общую эффективность днища болида.

В числе команд, которые вынуждены пересматривать концепцию шасси, оказалась Williams. Масса FW-48 продолжает оставаться избыточной, а общая эффективность машины вызывает вопросы. На этапе в Японии был обновлен конструктив передней подвески: усовершенствования призваны повысить качество воздушного потока, поступающего к днищу болида.

Aston Martin F1 фиксирует сразу три новинки в аэродинамике. Перепроектирован третий (теперь более узкий и короткий) элемент переднего крыла, а также изменена геометрия торцевых пластин — это необходимо для оптимального распределения аэродинамической нагрузки. Кроме того, пересмотрен передний край днища и его элементы с целью повышения эффективности аэродинамических решений.

В Haas F1 сообщили о доработке системы привода подвижных частей переднего крыла на болиде VF-26. Команда уменьшила размеры отдельных компонентов, что позволило снизить сопротивление и улучшить аэродинамические характеристики воздушного потока, направленного к задней части автомобиля.

Alpine F1 также представила обновления — в передней части A526 модернизированы дефлекторы для улучшения управления воздушным потоком. В задней части откорректирована геометрия движущегося элемента заднего крыла, что повышает его эффективность как на прямых, так и в поворотах. Также изменился профиль нижней части торцевых пластин, благодаря чему улучшается влияние на поток сзади и увеличивается аэродинамическая нагрузка.

Команда Cadillac F1 совершила шаги по повышению эффективности диффузора автомобиля: изменена геометрия его перегородок и переработан задний край, чтобы оптимизировать общую работу этой ключевой аэродинамической зоны.