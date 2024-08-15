Сколько машин россияне ввезли через таможни Дальнего Востока: данные и комментарии сотрудников таможни

С начала текущего года и до середины августа текущего года российские граждане привезли через таможенные посты Дальнего Востока 151,5 тыс. автомобилей для личного пользования, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Эксперты таможенного ведомства рассчитали, что за первые пять месяцев 2024 года объем ввоза автомобилей в страну увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Однако информации о том, насколько сильно изменился ввоз за 7,5 месяцев текущего года, пока нет.

Личные автомобили россияне приобретают преимущественно в Китае, Японии и Корее.

Как отмечается, основной долей составляют легковые автомобили, в то время как грузовики и автобусы занимают лишь 0,3% от общего объема ввоза.

Фото: Carsweek.ru

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