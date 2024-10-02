УАЗ обновил свой старейший внедорожник

Согласно данным мониторинга прайс-листов УАЗа, цена новой модели автомобиля возросла на 20 тысяч рублей по сравнению с предыдущей версией, оборудованной менее экологичным двигателем класса "Евро-2".

Количество доступных комплектаций осталось неизменным - две. Базовая версия Base Fleet с двигателем "Евро-5" теперь оценивается в 1 530 000 рублей, в то время как улучшенная версия "Экспедиция" с таким же двигателем будет стоить уже 1 840 000 рублей.

Сравнимый внедорожник с менее экологичным выхлопом теперь доступен за 1 510 000 рублей, в то время как улучшенная версия этого же автомобиля будет стоить 1 820 000 рублей.

В стоимость каждого автомобиля включена доставка до дилера, но покупателям придется доплатить еще 50 тысяч рублей за данную услугу.

Повышение экологического класса двигателя повлекло за собой и изменение его обозначения. Например, если у бюджетного внедорожника установлен двигатель 3М3-409-11, то у его обновленной версии будет использоваться двигатель с обозначением 3М3-409051, который сохранит аналогичную мощность.

Оба двигателя позволяют использовать подключаемый полный привод формата Part-time, а также китайскую пятиступенчатую коробку передач "механику" от производителя BAIC.