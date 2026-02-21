Главная Новости Зимние тесты 2026 Обзор статистики зимних тестовых заездов
Новости

Обзор статистики зимних тестовых заездов

Зимние тесты Формулы-1 2026 завершены: Mercedes лидирует по пройденной дистанции, Aston Martin — аутсайдер. Подробная статистика команд и моторов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.02.2026, 09:13·5 мин
single
Фото: F1news.ru

Зимние тесты сезона 2026 года завершились с участием 11 команд и 22 основных пилотов. Предстоящие значительные изменения в техническом регламенте привели к увеличению продолжительности тестовых заездов – теперь они длились девять дней, что стало рекордом с 2017 года. Команды работали на двух трассах: в январе в Барселоне, где могли выбрать любые три дня из пяти, сессии проходили в закрытом режиме, а в феврале в Бахрейне тесты проходили с двумя открытыми трехдневными сериями.

По итогам тестов команда Mercedes проехала наибольшую дистанцию, однако её преимущество над конкурентами оказалось минимальным. Хуже всех выступил Aston Martin – команда оказалась заметно позади остальных. Williams полностью пропустила Барселону, но в некоторой степени компенсировала этот пробел километражем на тестах в Бахрейне.

В среднем один болид преодолевал за день тестов 554 километра, что эквивалентно примерно 1.8 дистанции Гран-при Бахрейна. Годом ранее этот показатель был значительно выше – 702 километра или 2.2 дистанции гонки, что свидетельствует о том, что новые автомобили продемонстрировали снижение надёжности примерно на 20% по сравнению с предыдущим сезоном.

Рейтинг команд по пройденной дистанции

КомандаБарселона, кмБахрейн, кмВсего
Mercedes235238756227
Haas180243246126
Ferrari201641026118
McLaren133744275764
Racing Bulls148639785464
Alpine160736645271
Red Bull137836535031
Audi111835074625
Williams042864286
Cadillac76831773945
Aston Martin30717752082
Всего141714076954940

Следует отметить, что определить точную дистанцию непросто: техника прохождения круга, особенно при утренних аэродинамических заездах или изменениях настроек, нередко приводила к коротким кругам по маршруту пит-лейн. Однако в изложенной таблице все круги засчитаны как полные, хотя фактическое расстояние немного меньше.

Что касается учёта кругов на тестах, то здесь существуют расхождения: FIA учитывает лишь круги в рамках сессий, а Pirelli принимает во внимание количество кругов на каждом комплекте шин. Для анализа использовались данные команд, признанные наиболее точными, а при их отсутствии – данные FIA.

Рейтинг моторных производителей по пройденной дистанции на автомобиль

Три коллектива в Барселоне и четыре в Бахрейне использовали силовые установки Mercedes. В результате двигатели Mercedes HPP преодолели на одного клиента максимальную дистанцию. Однако стоит учитывать, что среди клиентов Ferrari – дебютирующая команда Cadillac.

Любопытно, что надёжность агрегатов Audi оказалась практически наравне с лидерами, а новые моторы Honda заметно уступили по пройденному километражу.

КомандаБарселонаБахрейнВсегоКлиентыКм на клиента
Mercedes529516252215473/45828
Ferrari4587116031619035397
Red Bull/Ford286476311049525247
Audi11173507462414624
Honda3071775208212082

Лучшие времена круга на тестах в Бахрейне

Показатели скорости, достигнутые в Барселоне и Бахрейне, не поддаются прямому сравнению, поэтому ниже приводятся только результаты бахрейнских тестов, которые проходили шесть дней. Для сравнения: на тестах в прошлом году в Бахрейне быстрый круг проехал Карлос Сайнс за 1:29.348, что позволяет оценить динамику между машинами разных сезонов.

Все лучшие круги были зафиксированы во вторую тестовую неделю.

ГонщикКомандаВремяДеньШины
Ш.ЛеклерFerrari1:31.9926C4
К.АнтонеллиMercedes1:32.8035C3
О.ПиастриMcLaren1:32.8615C3
Л.НоррисMcLaren1:32.8716C4
М.ФерстаппенRed Bull1:33.1096C3
Д.РасселлMercedes1:33.1974C3
Л.ХэмилтонFerrari1:33.4085C3
П.ГаслиAlpine1:33.4216C5
О.БерманHaas1:33.4876С4
Г.БортолетоAudi1:33.7556C4
Ф.КолапинтоAlpine1:33.8185C5
Н.ХюлкенбергAudi1:33.9875C4
А.ЛиндбладRacing Bulls1:34.1496C4
Э.ОконHaas1:34.2015C4
А.ХаджарRed Bull1:34.2604С4
К.СайнсWilliams1:34.3426C5
Л.ЛоусонRacing Bulls1:34.5325С4
А.ЭлбонWilliams1:34.5555C5
В.БоттасCadillac1:35.2906C3
С.ПересCadillac1:35.3695C5
Л.СтроллAston Martin1:35.9744C3
Ф.АлонсоAston Martin1:36.5364С3

Километраж гонщиков в Бахрейне

Самую большую дистанцию в Бахрейне покорил Оскар Пиастри, однако разница между пилотами оказалась минимальной. В группе отстающих оказались Кими Антонелли из Mercedes и Айзек Хаджар из Red Bull – эти гонщики чаще сталкивались с техническими проблемами, чем их более опытные напарники.

ГонщикКомандаМоторКругиКм
О.ПиастриMcLarenMercedes4372365
Ш.ЛеклерFerrariFerrari4252300
Д.РасселлMercedesMercedes4232289
К.СайнсWilliamsMercedes4122230
О.БерманHaasFerrari4022176
М.ФерстаппенRed BullRed Bull/Ford4012170
А.ЛиндбладRacing BullsRed Bull/Ford3992159
Э.ОконHaasFerrari3972149
Л.НоррисMcLarenMercedes3812062
А.ЭлбонWilliamsMercedes3802057
Ф.КолапинтоAlpineMercedes3521905
Г.БортолетоAudiAudi3481883
Л.ЛоусонRacing BullsRed Bull/Ford3361818
Л.ХэмилтонFerrariFerrari3331802
П.ГаслиAlpineMercedes3251759
С.ПересCadillacFerrari3021634
Н.ХюлкенбергAudiAudi3001624
К.АнтонеллиMercedesMercedes2931586
В.БоттасCadillacFerrari2851542
А.ХаджарRed BullRed Bull/Ford2741483
Ф.АлонсоAston MartinHonda1941050
Л.СтроллAston MartinHonda134725

Источник

Зимние тесты 2026 (163)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация