Обзор статистики зимних тестовых заездов

Зимние тесты сезона 2026 года завершились с участием 11 команд и 22 основных пилотов. Предстоящие значительные изменения в техническом регламенте привели к увеличению продолжительности тестовых заездов – теперь они длились девять дней, что стало рекордом с 2017 года. Команды работали на двух трассах: в январе в Барселоне, где могли выбрать любые три дня из пяти, сессии проходили в закрытом режиме, а в феврале в Бахрейне тесты проходили с двумя открытыми трехдневными сериями.

По итогам тестов команда Mercedes проехала наибольшую дистанцию, однако её преимущество над конкурентами оказалось минимальным. Хуже всех выступил Aston Martin – команда оказалась заметно позади остальных. Williams полностью пропустила Барселону, но в некоторой степени компенсировала этот пробел километражем на тестах в Бахрейне.

В среднем один болид преодолевал за день тестов 554 километра, что эквивалентно примерно 1.8 дистанции Гран-при Бахрейна. Годом ранее этот показатель был значительно выше – 702 километра или 2.2 дистанции гонки, что свидетельствует о том, что новые автомобили продемонстрировали снижение надёжности примерно на 20% по сравнению с предыдущим сезоном.

Рейтинг команд по пройденной дистанции

Команда Барселона, км Бахрейн, км Всего Mercedes 2352 3875 6227 Haas 1802 4324 6126 Ferrari 2016 4102 6118 McLaren 1337 4427 5764 Racing Bulls 1486 3978 5464 Alpine 1607 3664 5271 Red Bull 1378 3653 5031 Audi 1118 3507 4625 Williams 0 4286 4286 Cadillac 768 3177 3945 Aston Martin 307 1775 2082 Всего 14171 40769 54940

Следует отметить, что определить точную дистанцию непросто: техника прохождения круга, особенно при утренних аэродинамических заездах или изменениях настроек, нередко приводила к коротким кругам по маршруту пит-лейн. Однако в изложенной таблице все круги засчитаны как полные, хотя фактическое расстояние немного меньше.

Что касается учёта кругов на тестах, то здесь существуют расхождения: FIA учитывает лишь круги в рамках сессий, а Pirelli принимает во внимание количество кругов на каждом комплекте шин. Для анализа использовались данные команд, признанные наиболее точными, а при их отсутствии – данные FIA.

Рейтинг моторных производителей по пройденной дистанции на автомобиль

Три коллектива в Барселоне и четыре в Бахрейне использовали силовые установки Mercedes. В результате двигатели Mercedes HPP преодолели на одного клиента максимальную дистанцию. Однако стоит учитывать, что среди клиентов Ferrari – дебютирующая команда Cadillac.

Любопытно, что надёжность агрегатов Audi оказалась практически наравне с лидерами, а новые моторы Honda заметно уступили по пройденному километражу.

Команда Барселона Бахрейн Всего Клиенты Км на клиента Mercedes 5295 16252 21547 3/4 5828 Ferrari 4587 11603 16190 3 5397 Red Bull/Ford 2864 7631 10495 2 5247 Audi 1117 3507 4624 1 4624 Honda 307 1775 2082 1 2082

Лучшие времена круга на тестах в Бахрейне

Показатели скорости, достигнутые в Барселоне и Бахрейне, не поддаются прямому сравнению, поэтому ниже приводятся только результаты бахрейнских тестов, которые проходили шесть дней. Для сравнения: на тестах в прошлом году в Бахрейне быстрый круг проехал Карлос Сайнс за 1:29.348, что позволяет оценить динамику между машинами разных сезонов.

Все лучшие круги были зафиксированы во вторую тестовую неделю.

Гонщик Команда Время День Шины Ш.Леклер Ferrari 1:31.992 6 C4 К.Антонелли Mercedes 1:32.803 5 C3 О.Пиастри McLaren 1:32.861 5 C3 Л.Норрис McLaren 1:32.871 6 C4 М.Ферстаппен Red Bull 1:33.109 6 C3 Д.Расселл Mercedes 1:33.197 4 C3 Л.Хэмилтон Ferrari 1:33.408 5 C3 П.Гасли Alpine 1:33.421 6 C5 О.Берман Haas 1:33.487 6 С4 Г.Бортолето Audi 1:33.755 6 C4 Ф.Колапинто Alpine 1:33.818 5 C5 Н.Хюлкенберг Audi 1:33.987 5 C4 А.Линдблад Racing Bulls 1:34.149 6 C4 Э.Окон Haas 1:34.201 5 C4 А.Хаджар Red Bull 1:34.260 4 С4 К.Сайнс Williams 1:34.342 6 C5 Л.Лоусон Racing Bulls 1:34.532 5 С4 А.Элбон Williams 1:34.555 5 C5 В.Боттас Cadillac 1:35.290 6 C3 С.Перес Cadillac 1:35.369 5 C5 Л.Стролл Aston Martin 1:35.974 4 C3 Ф.Алонсо Aston Martin 1:36.536 4 С3

Километраж гонщиков в Бахрейне

Самую большую дистанцию в Бахрейне покорил Оскар Пиастри, однако разница между пилотами оказалась минимальной. В группе отстающих оказались Кими Антонелли из Mercedes и Айзек Хаджар из Red Bull – эти гонщики чаще сталкивались с техническими проблемами, чем их более опытные напарники.