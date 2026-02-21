Обзор статистики зимних тестовых заездов

Зимние тесты сезона 2026 года завершились с участием 11 команд и 22 основных пилотов. Предстоящие значительные изменения в техническом регламенте привели к увеличению продолжительности тестовых заездов – теперь они длились девять дней, что стало рекордом с 2017 года. Команды работали на двух трассах: в январе в Барселоне, где могли выбрать любые три дня из пяти, сессии проходили в закрытом режиме, а в феврале в Бахрейне тесты проходили с двумя открытыми трехдневными сериями.
По итогам тестов команда Mercedes проехала наибольшую дистанцию, однако её преимущество над конкурентами оказалось минимальным. Хуже всех выступил Aston Martin – команда оказалась заметно позади остальных. Williams полностью пропустила Барселону, но в некоторой степени компенсировала этот пробел километражем на тестах в Бахрейне.
В среднем один болид преодолевал за день тестов 554 километра, что эквивалентно примерно 1.8 дистанции Гран-при Бахрейна. Годом ранее этот показатель был значительно выше – 702 километра или 2.2 дистанции гонки, что свидетельствует о том, что новые автомобили продемонстрировали снижение надёжности примерно на 20% по сравнению с предыдущим сезоном.
Рейтинг команд по пройденной дистанции
|Команда
|Барселона, км
|Бахрейн, км
|Всего
|Mercedes
|2352
|3875
|6227
|Haas
|1802
|4324
|6126
|Ferrari
|2016
|4102
|6118
|McLaren
|1337
|4427
|5764
|Racing Bulls
|1486
|3978
|5464
|Alpine
|1607
|3664
|5271
|Red Bull
|1378
|3653
|5031
|Audi
|1118
|3507
|4625
|Williams
|0
|4286
|4286
|Cadillac
|768
|3177
|3945
|Aston Martin
|307
|1775
|2082
|Всего
|14171
|40769
|54940
Следует отметить, что определить точную дистанцию непросто: техника прохождения круга, особенно при утренних аэродинамических заездах или изменениях настроек, нередко приводила к коротким кругам по маршруту пит-лейн. Однако в изложенной таблице все круги засчитаны как полные, хотя фактическое расстояние немного меньше.
Что касается учёта кругов на тестах, то здесь существуют расхождения: FIA учитывает лишь круги в рамках сессий, а Pirelli принимает во внимание количество кругов на каждом комплекте шин. Для анализа использовались данные команд, признанные наиболее точными, а при их отсутствии – данные FIA.
Рейтинг моторных производителей по пройденной дистанции на автомобиль
Три коллектива в Барселоне и четыре в Бахрейне использовали силовые установки Mercedes. В результате двигатели Mercedes HPP преодолели на одного клиента максимальную дистанцию. Однако стоит учитывать, что среди клиентов Ferrari – дебютирующая команда Cadillac.
Любопытно, что надёжность агрегатов Audi оказалась практически наравне с лидерами, а новые моторы Honda заметно уступили по пройденному километражу.
|Команда
|Барселона
|Бахрейн
|Всего
|Клиенты
|Км на клиента
|Mercedes
|5295
|16252
|21547
|3/4
|5828
|Ferrari
|4587
|11603
|16190
|3
|5397
|Red Bull/Ford
|2864
|7631
|10495
|2
|5247
|Audi
|1117
|3507
|4624
|1
|4624
|Honda
|307
|1775
|2082
|1
|2082
Лучшие времена круга на тестах в Бахрейне
Показатели скорости, достигнутые в Барселоне и Бахрейне, не поддаются прямому сравнению, поэтому ниже приводятся только результаты бахрейнских тестов, которые проходили шесть дней. Для сравнения: на тестах в прошлом году в Бахрейне быстрый круг проехал Карлос Сайнс за 1:29.348, что позволяет оценить динамику между машинами разных сезонов.
Все лучшие круги были зафиксированы во вторую тестовую неделю.
|Гонщик
|Команда
|Время
|День
|Шины
|Ш.Леклер
|Ferrari
|1:31.992
|6
|C4
|К.Антонелли
|Mercedes
|1:32.803
|5
|C3
|О.Пиастри
|McLaren
|1:32.861
|5
|C3
|Л.Норрис
|McLaren
|1:32.871
|6
|C4
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:33.109
|6
|C3
|Д.Расселл
|Mercedes
|1:33.197
|4
|C3
|Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:33.408
|5
|C3
|П.Гасли
|Alpine
|1:33.421
|6
|C5
|О.Берман
|Haas
|1:33.487
|6
|С4
|Г.Бортолето
|Audi
|1:33.755
|6
|C4
|Ф.Колапинто
|Alpine
|1:33.818
|5
|C5
|Н.Хюлкенберг
|Audi
|1:33.987
|5
|C4
|А.Линдблад
|Racing Bulls
|1:34.149
|6
|C4
|Э.Окон
|Haas
|1:34.201
|5
|C4
|А.Хаджар
|Red Bull
|1:34.260
|4
|С4
|К.Сайнс
|Williams
|1:34.342
|6
|C5
|Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1:34.532
|5
|С4
|А.Элбон
|Williams
|1:34.555
|5
|C5
|В.Боттас
|Cadillac
|1:35.290
|6
|C3
|С.Перес
|Cadillac
|1:35.369
|5
|C5
|Л.Стролл
|Aston Martin
|1:35.974
|4
|C3
|Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:36.536
|4
|С3
Километраж гонщиков в Бахрейне
Самую большую дистанцию в Бахрейне покорил Оскар Пиастри, однако разница между пилотами оказалась минимальной. В группе отстающих оказались Кими Антонелли из Mercedes и Айзек Хаджар из Red Bull – эти гонщики чаще сталкивались с техническими проблемами, чем их более опытные напарники.
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Км
|О.Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|437
|2365
|Ш.Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|425
|2300
|Д.Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|423
|2289
|К.Сайнс
|Williams
|Mercedes
|412
|2230
|О.Берман
|Haas
|Ferrari
|402
|2176
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull/Ford
|401
|2170
|А.Линдблад
|Racing Bulls
|Red Bull/Ford
|399
|2159
|Э.Окон
|Haas
|Ferrari
|397
|2149
|Л.Норрис
|McLaren
|Mercedes
|381
|2062
|А.Элбон
|Williams
|Mercedes
|380
|2057
|Ф.Колапинто
|Alpine
|Mercedes
|352
|1905
|Г.Бортолето
|Audi
|Audi
|348
|1883
|Л.Лоусон
|Racing Bulls
|Red Bull/Ford
|336
|1818
|Л.Хэмилтон
|Ferrari
|Ferrari
|333
|1802
|П.Гасли
|Alpine
|Mercedes
|325
|1759
|С.Перес
|Cadillac
|Ferrari
|302
|1634
|Н.Хюлкенберг
|Audi
|Audi
|300
|1624
|К.Антонелли
|Mercedes
|Mercedes
|293
|1586
|В.Боттас
|Cadillac
|Ferrari
|285
|1542
|А.Хаджар
|Red Bull
|Red Bull/Ford
|274
|1483
|Ф.Алонсо
|Aston Martin
|Honda
|194
|1050
|Л.Стролл
|Aston Martin
|Honda
|134
|725