Доминирование SUV: кроссоверы и внедорожники уверенно контролируют две трети рынка России. Топ-10 самых популярных моделей

За последний месяц продажи кроссоверов и внедорожников в России продолжили демонстрировать стабильный рост, показав увеличение на 4% по сравнению с ноябрем прошлого года, что составило почти восемьдесят тысяч единиц. Такие данные были представлены экспертами из «Автостат Инфо».

По статистике, на данный момент кроссоверы и внедорожники составляют более двух третей от общего объема продаж новых автомобилей на авторынке России. Особенно впечатляющим является рост продаж с начала текущего года - они увеличились на более чем 350 тысяч единиц по сравнению с аналогичным периодом года назад.

Среди популярных моделей в категории SUV лидерство удерживает компактный кроссовер Haval Jolion. Однако, стоит отметить, что продажи этой модели за прошлый месяц уменьшились на 23%. На втором и третьем месте соответственно находятся Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro с внушительными приростами в продажах.

Другими яркими участниками рынка являются отечественные производители - LADA Niva Legend и Niva Travel. В ноябре они показали стабильные продажи на уровне почти пять тысяч и более трех тысяч единиц соответственно.

Интересным фактом стало то, что лидером по динамике роста продаж в последний месяц стал Haval F7, увеличив свои продажи на 69%. На девятом месте в списке самых популярных моделей оказался «Москвич 3», продажи которого увеличились на 40%.

Итак, можно сделать вывод, что рынок кроссоверов и внедорожников продолжает демонстрировать стабильный рост, пользуясь популярностью среди покупателей в России. Сообщения о повышении цен на автомобили 12 марок в начале ноября также остается в центре внимания автолюбителей и экспертов.