Subaru по-прежнему играет с нами в кошки-мышки

Subaru запускает лимитированную версию WRX Todoroki в Новой Зеландии. Автомобиль имеет большое заднее крыло, сиденья Recaro, тормоза Brembo и внешний цвет WR Blue.

Subaru выпустит всего 10 экземпляров.

Subaru запустила текущую модель WRX без намерения предложить модель высокой производительности STI. Компания сделала неоднозначные заявления о будущем STI, но это не помешало ей заимствовать дизайнерские черты для менее значимых моделей. Subaru запускает специальную версию WRX в Новой Зеландии, которая получит большое крыло, сиденья Recaro и культовый внешний цвет WR Blue ... но без эмблемы STI.

Автомобиль называется WRX Todoroki и вводит шестиступенчатую коробку передач в Новой Зеландии, которая ранее не была доступна. Todoroki имеет ассортимент улучшений, ориентированных на производительность, которые вы бы ожидали в STI, но ему не хватает этого особого бренда.

Фото: Motor1.com Subaru

Среди механических улучшений - шестипоршневые передние и двухпоршневые задние тормозные суппорты Brembo с вентилируемыми и сверлеными дисками. Subaru также настроила рулевое управление и подвеску автомобиля, оптимизировав пружины и амортизаторы. На автомобиле установлены матово-серые 19-дюймовые диски, обутые в резину Bridgestone Potenza S007.

Жители Новой Зеландии, желающие видеть Todoroki у себя на драйве, могут предварительно заказать автомобиль уже сейчас. Компания планирует выпустить всего 10 экземпляров, стоимость начинается с AUD$64,990 ($43,951 по текущему обменному курсу). Те, кто сможет приобрести автомобиль, также получат эксклюзивные часы STI, поскольку Subaru отмечает 30-летие WRX. Все это, но по-прежнему нет настоящего WRX STI от автопроизводителя.

Лучшее, что мы можем получить в США - это WRX tS, который поставляется с аналогичными спортивными улучшениями. Но, как и Todoroki, это не полноценный STI. Предыдущее поколение оставило рынок, имея мощность в 341 лошадиную силу. WRX tS использует тот же турбированный четырехцилиндровый двигатель, что и в каждой модели, который все еще выдает внушительные 271 лошадиную силу. Но это просто не то.