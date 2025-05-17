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Стюарды разрешили Цуноде участвовать в гонке.

Юки Цунода сможет стартовать в Гран При Эмилии-Романьи после разбитой машины в квалификации. Решение стюардов позволит ему выехать с двадцатого места.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.05.2025, 21:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Молодой гонщик Юки Цунода столкнулся с неприятностями во время первой части квалификации Гран При Эмилии-Романьи. Его машина получила серьезные повреждения, и он не смог показать время круга.

Из-за того, что Цунода не смог показать результат лучше 107% от лучшего времени в первой сессии, команда Red Bull Racing вынуждена была обратиться к судьям с запросом на разрешение для участия Юки в гонке.

Судьи приняли решение разрешить Юки Цуноде стартовать с двадцатой позиции на гонке в Имоле, учитывая его показатели на тренировках.

Источник

Юки Цунода (95)Red Bull Racing (412)

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