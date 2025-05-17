Стюарды разрешили Цуноде участвовать в гонке.

Молодой гонщик Юки Цунода столкнулся с неприятностями во время первой части квалификации Гран При Эмилии-Романьи. Его машина получила серьезные повреждения, и он не смог показать время круга.

Из-за того, что Цунода не смог показать результат лучше 107% от лучшего времени в первой сессии, команда Red Bull Racing вынуждена была обратиться к судьям с запросом на разрешение для участия Юки в гонке.

Судьи приняли решение разрешить Юки Цуноде стартовать с двадцатой позиции на гонке в Имоле, учитывая его показатели на тренировках.