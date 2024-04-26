Угонщики в России предпочитают «корейцев», сообщают страховщики.

Специалисты страховой компании «Согласие» поделились актуальной статистикой по угонам автомобилей различных марок. Согласно информации страховщика, с начала года наиболее подверженными угонам оказались автомобили корейских и отечественных производителей, такие как Kia K5, Lada Granta и другие модели.

В отличие от корейских и отечественных машин, китайские легковушки пока не привлекают внимания угонщиков, отмечают в компании. Однако специалисты не исключают возможности изменения ситуации в будущем.

Учитывая грузовой сегмент, где присутствуют, например, автомобили Shacman, частота угонов автомобилей китайских марок на сегодняшний день составляет всего лишь 0,05%. Эксперты утверждают, что значительного роста угонов китайских машин в ближайшем будущем не предвидится.

Однако при увеличении продаж китайских автомобилей и росте их доли в автопарке России, интерес со стороны угонщиков может увеличиться, что, в конечном итоге, скажется на статистике угонов. На данный момент тариф по страхованию от угона для китайских автомобилей остается невысоким.

Комментируя возможные изменения в случае участия угонов китайских автомобилей, высказался директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Павел Нефедов.

Согласно данным, самым дорогостоящим угоном в этом году для страховой компании стал случай с премиальным кроссовером Genesis GV80, владельцу которого из Одинцово было выплачено почти 4,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно о начале продаж новых кроссоверов Kia KX1 китайской сборки на российском авторынке по цене от 1,95 млн рублей.