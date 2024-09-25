Приостановите свои дела: доступен конфигуратор Corvette Z06 2025

Конфигуратор 2025 года для Corvette уже доступен и показывает некоторые новые варианты цветов.

Металликовый пурпурный цвет Hysteria Purple теперь доступен для Z06, но, увы, коричневый исчез.

Новая модель Corvette ZR1 будет добавлена в конфигуратор позже.

Легко забыть, что у 2025 Corvette Z06 есть 8 600 об/мин плоский V-образный 8-цилиндровый двигатель, и вы можете просто купить его у местного дилера Chevrolet. Даже если у вас нет $113 795 на покупку, вы все равно можете поковыряться в конфигураторе, чтобы рассмотреть несколько очень заманчивых вариантов.

Что нас больше всего вдохновляет, и почему вы можете приостановить работу над таблицей Excel, - это новый цвет Z06: Hysteria Purple Metallic. Глубокий оттенок пурпурного отлично сочетается с бронзовыми легкосплавными колесами автомобиля. И это не стоит ни копейки сверху.

Бронзовые колеса также придают остроты многим другим стандартным цветам, например Sea Wolf Gray Tricoat ($995). Цвет фактически просто серый, но с добавлением немного бронзы он выглядит как преднамеренный выбор цвета, а не просто отмеченный пункт "неяркий внешний оттенок".

К сожалению, вы не можете получить цвет Cacti на Z06, хотя он доступен на такой же по цене E-Ray, что раздражает. Теперь вы также не можете приобрести коричневую Z06. Оказывается, не так много людей хотят коричневый Corvette.

Видимые колеса из углеродного волокна обойдутся вам почти в $14 000, но, если честно, трудно подобрать подходящий к ним цвет. Базовый пятиспицевый дизайн на Z06 определенно уступает новому стилю, который мы видели на ZR1. Черный цвет кузова с темно-серыми суппортами тормозов хотя бы объединяет все воедино.

Фото: Motor1.com Chevrolet

Странным образом, чем дороже вы делаете C8 Z06, тем менее привлекательным он становится. Углеродные колеса являются самыми дорогими и, как уже упоминалось, не выглядят великолепно. Точно так же, самая дорогая версия этих колес имеет красный акцент по краю, который мне лично никогда не нравился.

Эти колеса с красным акцентом стоят одни $15 500. Я решил установить их на автомобиль красного/черного цвета, The Gamer Spec, стоимостью около $185 000. Базовая цена Z06 2025 года составляет $127 345.

Фото: Motor1.com Chevrolet

В конечном итоге лучший вариант будет тем, который вам по душе, и среди всех различных отделок Corvette обязательно найдется что-то, что вам понравится. Если пока нет, то у нас есть довольно неплохая идея, что по крайней мере одна отделка еще будет добавлена, так что просто дождитесь и посмотрите, что предложит Zora, когда она появится.

Итак, отправляйтесь на конфигуратор Z06 от Chevy и позвольте себе помечтать.