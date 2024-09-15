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Гоночное столкновение Сайнса и Переса – неудачный эпизод

Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели ситуацию, произошедшую между гонщиками Серхио Пересом и Карлосом Сайнсом на пятидесятом круге гонки, и пришли к выводу, что это был гоночный инцидент.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.09.2024, 18:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели ситуацию, произошедшую между гонщиками Серхио Пересом и Карлосом Сайнсом на пятидесятом круге гонки, и пришли к выводу, что это был гоночный инцидент.

В официальном заявлении стюардов отмечено, что они анализировали не последствия столкновения, а действия пилотов, приведшие к данной ситуации. Эксперты подчеркнули, что оба гонщика вели себя адекватно и управляли машинами в соответствии с правилами.

По результатам проверки стало известно, что на момент столкновения Карлос Сайнс двигался по своей обычной траектории, однако немного отклонился влево, чтобы избежать столкновения со стеной. Это привело к тому, что он оказался ближе к болиду Переса, который находился немного впереди и имел более широкий обзор.

С другой стороны, траектория Серхио Переса не вызывала нареканий, но из-за того, что он находился за спиной соперника и видел ситуацию более ясно, у него было больше возможностей избежать столкновения.

После тщательного анализа стюарды признали инцидент на трассе гоночным и не назначили штраф ни одному из участников за произошедшее.

Источник

Red Bull Racing (232)FIA (120)Карлос Сайнс-младший (91)Ferrari (213)Серхио Перес (88)

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