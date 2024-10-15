Главная Новости Кроссовер В центр Москвы прибыл внушающий 7-местный кроссовер Toyota Rush.
Новости

В центр Москвы прибыл внушающий 7-местный кроссовер Toyota Rush.

В России доступен к приобретению японский кроссовер Toyota Rush, цена которого составляет 3,7 миллиона рублей. Автомобиль предлагается с полным пакетом документов для регистрации, включая ЭПТС и таможенные справки.
А
Антон Звонкий
15.10.2024, 14:21·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В России доступен к приобретению японский кроссовер Toyota Rush, цена которого составляет 3,7 миллиона рублей. Автомобиль предлагается с полным пакетом документов для регистрации, включая ЭПТС и таможенные справки.

Этот паркетник оснащен 105-сильным атмосферным двигателем объемом 1,5 литра, в паре с 4АКПП и задним приводом. Расход топлива на Toyota Rush составляет приблизительно 5,5-6 литров на 100 километров пробега.

Автомобили китайского производства, конкурирующие с Toyota Rush на российском рынке и поставляемые официальными каналами, имеют более высокую цену. Например, за Chery Tiggo 8 Pro Max в максимальной комплектации придется выложить 4,15 миллиона рублей. А Jetour X90 Plus с семиместным салоном стоит 3 889 900 рублей.

Среди преимуществ Toyota Rush можно выделить уютный салон, высокий клиренс, отличные характеристики для бездорожья и надежную защиту от коррозии.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что автодилеры в России предлагают новый кроссовер Toyota Harrier 2024 от 5,3 миллиона рублей.

Источник

Toyota (233)Кроссовер (319)Японские (134)Toyota Кроссовер (3)Toyota Rush (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация