В центр Москвы прибыл внушающий 7-местный кроссовер Toyota Rush.

В России доступен к приобретению японский кроссовер Toyota Rush, цена которого составляет 3,7 миллиона рублей. Автомобиль предлагается с полным пакетом документов для регистрации, включая ЭПТС и таможенные справки.

Этот паркетник оснащен 105-сильным атмосферным двигателем объемом 1,5 литра, в паре с 4АКПП и задним приводом. Расход топлива на Toyota Rush составляет приблизительно 5,5-6 литров на 100 километров пробега.

Автомобили китайского производства, конкурирующие с Toyota Rush на российском рынке и поставляемые официальными каналами, имеют более высокую цену. Например, за Chery Tiggo 8 Pro Max в максимальной комплектации придется выложить 4,15 миллиона рублей. А Jetour X90 Plus с семиместным салоном стоит 3 889 900 рублей.

Среди преимуществ Toyota Rush можно выделить уютный салон, высокий клиренс, отличные характеристики для бездорожья и надежную защиту от коррозии.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что автодилеры в России предлагают новый кроссовер Toyota Harrier 2024 от 5,3 миллиона рублей.