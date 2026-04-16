Stellantis отзывает 10 тысяч дизельных автомобилей: «Детали двигателя могут отвалиться» у машин и фургонов Peugeot, Vauxhall и других марок

Автомобильный концерн Stellantis, владеющий такими брендами как Vauxhall, Peugeot и Fiat, объявил о новой сервисной кампании. На этот раз отзыв затрагивает около 10 000 автомобилей, реализованных в Великобритании и оснащённых дизельным двигателем BlueHDi объёмом 1,5 литра. Причиной стало выявленное нарушение работы шкива водяного насоса, что может привести к потере мощности двигателя, а в редких случаях — к отсоединению деталей и их падению на дорожное покрытие.

В компании отмечают, что причиной добровольного отзыва стало частичное проскальзывание шкива водяного насоса в некоторых моделях с четырёхцилиндровым дизельным мотором BlueHDi. Это способно привести к смещению ремня ГРМ, потере мощности и остановке двигателя.

В наихудшем сценарии, как подчеркнули в Stellantis, звездочка водяного насоса может полностью отделиться от вала, что приведёт к возможному попаданию небольших деталей на проезжую часть. К счастью, об авариях, связанных с этим дефектом, информации пока не поступало.

Какие автомобили попали под отзыв?

По данным Stellantis, проблема затрагивает автомобили и фургоны, выпущенные в период с октября 2025 по февраль 2026 года. Под отзыв попали примерно 10 000 транспортных средств различных марок, оснащённых 1,5-литровым дизельным двигателем BlueHDi. В список моделей вошли:

Citroen Berlingo,

Citroen Dispatch,

DS 4,

DS 7,

Fiat Doblo,

Fiat Scudo,

Peugeot 208,

Peugeot 308,

Peugeot Rifter,

Peugeot Partner,

Peugeot Expert,

Vauxhall Astra,

Vauxhall Corsa,

Vauxhall Combo,

Vauxhall Vivaro.

В Stellantis подчёркивают, что только половина автомобилей из этой партии уже передана клиентам. Остальные машины будут доработаны до момента передачи новым владельцам.

Что делать владельцам отозванных автомобилей?

Компанией будет организовано индивидуальное информирование всех владельцев затронутых автомобилей. Им предложат записаться на бесплатный ремонт, в ходе которого полностью заменят комплект водяного насоса. В Stellantis заявляют, что работы займут около двух с половиной часов.

Этот отзыв последовал вскоре после другого крупного случая: в феврале 2026 года Stellantis отзывала автомобили с 1,2-литровым бензиновым двигателем PureTech из-за риска возгорания. За последние годы агрегаты PureTech не раз становились причиной сервисных кампаний — в 2025 году был объявлен массовый отзыв более 70 000 автомобилей по всему миру из-за возможных утечек топлива. Как сообщается, Stellantis уже работает над полностью новым трёхцилиндровым двигателем, который призван заменить проблемный PureTech.