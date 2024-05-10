Уверенность Пиастри только увеличивается после успеха в Майами

Молодой гонщик Оскар Пиастро продемонстрировал отличную форму в начале Гран При Майами. На первых кругах он смог опередиться на 2-ю позицию и даже возглавить заезд после пит-стопа Макса Ферстаппена. Однако не стоит забывать, что в гонке всегда может случиться что-то непредвиденное. И в случае с австралийским пилотом McLaren не повезло - на трассу выехал автомобиль безопасности в связи с инцидентом, произошедшим с Кевином Магнуссеном и Логаном Сарджентом, вскоре после его пит-стопа и перехода на жёсткие шины.

Позже машина Оскара получила повреждения во время борьбы с Карлосом Сайнсом за 4-е место, и гонщику пришлось совершить экстренный пит-стоп для замены носового обтекателя. Эти непредвиденные обстоятельства помешали Пиастро заработать очки, и он финишировал лишь на 13-й позиции.

Победителем Гран При Майами стал Ландо Норрис. Гонщику повезло гораздо больше: он смог сохранить лидерство, благодаря тому, что находился на трассе дольше Пиасти, эффективно управлял резиной, справился с ситуацией при выезде автомобиля безопасности, а также показал великолепный темп на последних этапах гонки. Важно отметить, что на его болиде MCL38 был установлен полный комплекс технических новинок, в отличие от автомобиля Оскара, который получил только часть обновлений от McLaren в Майами.

Несмотря на неудачную гонку, руководитель команды Андреа Стелла отметил, что Пиастро проявил отличные результаты на этапе в Майами. Оскар показал хорошие результаты в квалификации и демонстрировал высокую скорость на протяжении всего уик-энда, не уступая Норрису.

«После Майами Оскар ещё лучше осознает свои сильные стороны, - поделился мнением Стелла. - Мы видели его потенциал на одном быстром круге. Несмотря на не все новинки, которые мы подготовили для этапа в Майами, разница в скорости между ним и Ландо была вызвана не только техническими характеристиками машин».

Гонщик также показал хорошую скорость в сложных условиях и на протяжении всей гонки. Сам Норрис отметил, что увидев, как Пиастро обгоняет Ferrari, он понял, что Оскар набирает обороты.

Оскар продемонстрировал отличный темп на этапе и после Майами его уверенность в своих силах только укрепилась. Особенно стоит отметить его гоночный темп, над которым команда работала после последних гонок в Японии и Китае. Стелла уверен, что сейчас Пиастро выступает на высоком уровне и показывает отличные результаты».