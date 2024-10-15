Стелла: Мы готовы к ожесточенной борьбе

Команда McLaren направляется в Остин с оптимизмом, готовясь вновь попытаться опередить Red Bull. Руководитель команды, Андреа Стелла, выразил уверенность в успехе: "Мы отправляемся в Остин после напряженных недель на базе. Предстоит серия из трёх гонок подряд. Несмотря на то, что до конца сезона осталось всего шесть Гран При, борьба за очки только накаляется. Мы готовы к соперничеству и сосредоточимся на своей работе, чтобы продолжать успешно зарабатывать очки в борьбе за оба титула".

Пилот McLaren, Ландо Норрис, поделился своими ожиданиями: "Остин всегда радует невероятной атмосферой, мне нравится гоняться здесь, особенно с использованием крутой раскраски Chrome в этом уик-энде. Этот этап станет замечательным началом заключительной части сезона после перерыва. У нас предстоит спринтерский уик-энд, где мы сможем завоевать больше очков. Я готов вернуться за руль и продемонстрировать наши возможности Техасу!"

Другой гонщик McLaren, Оскар Пиастри, также поделился своими мыслями: "Мы имели несколько недель на восстановление сил, я активно работал с инженерами, готовясь к предстоящим этапам. Наша команда показывает потрясающий темп, и нам нужно продолжать в том же духе, добиваясь стабильных результатов. Жду с нетерпением возвращения в Остин. Это замечательное место с прекрасными фанатами и отличной кухней. Спринт увеличит наши шансы на успех, а раскраска Chrome будет выглядеть потрясающе. Давайте продолжим нашу серию сильных результатов для команды".