"Мы делаем невероятные успехи", - говорит Стелла.

Команда McLaren оказалась одной из самых успешных в этом сезоне, что было подтверждено на гала-церемонии FIA в Руанде, где её отметили как победителя Кубка конструкторов. Гонщики и руководство McLaren приняли участие в этом торжестве.

Ландо Норрис поделился своими эмоциями: «Я рад открывать для себя новые места, Руанда – одно из таких мест для меня. Мы с командой сегодня продолжим отмечать победу в Кубке конструкторов. Это особенное достижение для нас».

Оскар Пиастри удивлён тем, насколько быстро McLaren достиг успеха: «Два года назад я мечтал лишь о паре подиумов, а сегодня мы тут, празднуя победу в конструкторах. Это весело и неожиданно».

Зак Браун, директор McLaren Racing, отметил работу команды и гонщиков: «Андреа Стелла, возглавляя нас, сделал большое дело. Мы гордимся нашими гонщиками и всеми сотрудниками, кто трудится на трассе и на базе команды».

Если бы пришлось выбирать команду для битвы за титул на последнем круге, то Зак Браун предпочёл бы Ferrari: «Скудерия была насущным вызовом для нас весь сезон!»

Андреа Стелла, руководитель команды, подчеркнул особенность этого сезона: «McLaren вернулась к успехам после 26 лет. Этот сезон был для нас непростым, но мы продемонстрировали невероятную прогрессию, завершив сезон на первом месте с 666 очками».