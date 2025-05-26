Начались продажи Cadillac XT4 по цене 1,8 млн: в 1,5 раза ниже, чем у Lada Aura

В Китае цены на премиальный кроссовер Cadillac XT4 упали почти на треть, сравнявшись с новинками от «АвтоВАЗа». Стоимость модели теперь приблизилась к отметке в 1,76 миллиона рублей, что на 1,5 раза дешевле, чем ранее.

Длина автомобиля составляет чуть более 4,6 метра, колесная база - почти 2,78 метра. В комплектации премиум-кроссовера восемь подушек безопасности, передовые водительские помощники и системы безопасности, адаптивная оптика, 18-дюймовые колесные диски и многое другое. Центральную консоль занимает гигантский 33-дюймовый дисплей с разрешением 9К, объединяющий цифровую приборную панель и мультимедийную систему.

Продаваемая в Китае версия оснащена переднеприводной конфигурацией и 211-сильным 1,5-литровым турбомотором, работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. AWD-модификация данной модели не доступна на китайском рынке.

Фото: Carsweek.ru

Главные конкуренты этого премиального Cadillac XT4 - немецкие кроссоверы BMW X1 и Audi Q3, цены на которые в Китае со скидками составляют 185 000 и 162 000 юаней соответственно.

Обновленная версия Cadillac XT4 была представлена в Китае в 2023 году. Внешне китайская модель ничем не отличалась от североамериканской версии, однако имела некоторые технические изменения, включая появление мотора объемом полтора литра.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на российском автомобильном рынке был представлен «заряженный» Cadillac Escalade-V по цене 27,8 миллиона рублей.

Фото: Autohome.com.cn