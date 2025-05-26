Начались продажи Cadillac XT4 по цене 1,8 млн: в 1,5 раза ниже, чем у Lada Aura

В Китае цены на премиальный кроссовер Cadillac XT4 упали почти на треть, сравнявшись с новинками от «АвтоВАЗа». Стоимость модели теперь приблизилась к отметке в 1,76 миллиона рублей, что на 1,5 раза дешевле, чем ранее.
Длина автомобиля составляет чуть более 4,6 метра, колесная база - почти 2,78 метра. В комплектации премиум-кроссовера восемь подушек безопасности, передовые водительские помощники и системы безопасности, адаптивная оптика, 18-дюймовые колесные диски и многое другое. Центральную консоль занимает гигантский 33-дюймовый дисплей с разрешением 9К, объединяющий цифровую приборную панель и мультимедийную систему.
Продаваемая в Китае версия оснащена переднеприводной конфигурацией и 211-сильным 1,5-литровым турбомотором, работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. AWD-модификация данной модели не доступна на китайском рынке.
Главные конкуренты этого премиального Cadillac XT4 - немецкие кроссоверы BMW X1 и Audi Q3, цены на которые в Китае со скидками составляют 185 000 и 162 000 юаней соответственно.
Обновленная версия Cadillac XT4 была представлена в Китае в 2023 году. Внешне китайская модель ничем не отличалась от североамериканской версии, однако имела некоторые технические изменения, включая появление мотора объемом полтора литра.
Ранее на российском автомобильном рынке был представлен «заряженный» Cadillac Escalade-V по цене 27,8 миллиона рублей.
Фото: Autohome.com.cn