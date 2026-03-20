Аэропорт Станстед объяснил введение новой платы в £28 за высадку пассажиров «заботой о устойчивости»

Аэропорт Станстед, занимающий третье место по загруженности в Великобритании, объявил о значительном увеличении тарифов на услуги кратковременной остановки для высадки пассажиров. Теперь пребывание на территории так называемой «Express Set-Down» зоны в течение 15 минут и более будет стоить водителям 28 фунтов стерлингов.

Как отмечает оператор аэропорта, эти изменения введены в рамках стратегии по обеспечению устойчивого развития. Представитель Станстеда пояснил, что новые тарифы направлены на сокращение количества так называемых поездок «kiss and fly», когда к каждому рейсу приходится четыре автомобильных поездки, что считается наименее экологичным способом добраться до аэропорта.

Среди других причин повышения цен называется необходимость регулировать поток автомобилей, проезжающих через зону высадки. По словам представителя аэропорта, снижение количества машин у главного входа способствует уменьшению заторов на территории с ограниченной пропускной способностью.

Теперь для того, чтобы высадить пассажира прямо у здания терминала, водителям придется заплатить 10 фунтов за первые 15 минут, что на 3 фунта больше прежней стоимости. Если задержаться дольше четверти часа, сумма возрастает до 28 фунтов. Находясь на территории более 30 минут, водители рискуют получить штраф за парковку в размере 100 фунтов. В случае оплаты такого штрафа в течение двух недель, сумма снижается до 60 фунтов. Владельцы Blue Badge полностью освобождаются от платы за высадку.

В администрации Станстеда отмечают, что более половины пассажиров аэропорта добираются до терминала на автобусах, поездах или междугородних перевозчиках, поэтому новые тарифы их не затронут. Также подчеркивается, что повышение платы за высадку — часть общей тенденции, наблюдаемой в аэропортах по всей Великобритании.

В декабре крупнейший аэропорт страны, Лондон Хитроу, увеличил стоимость кратковременной остановки с 6 до 7 фунтов. Аэропорт Гатвик также повысил цену в своих зонах высадки до 10 фунтов, объяснив этот шаг увеличением налога на бизнес по решению канцлера Рэйчел Ривз.