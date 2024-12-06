Количество автомобилей, выпущенных на "Автозаводе Санкт-Петербург", до конца 2024 года, было определено.

Интересные детали стали известны после брифинга, который прошел 6 декабря. Генеральный директор компании Иван Миронов рассказал, что с начала 2023 года с конвейера сошло определенное количество автомобилей.

Еще более впечатляющую цифру обнародовал губернатор северной столицы Александр Беглов, сообщив, что в текущем году на заводе будет произведено 25 тысяч машин. Что касается планов на будущий 2025-й год, точные цифры пока не утверждены.

Генеральный директор "Автозавода Санкт-Петербург" пояснил, что из-за нестабильности рынка предсказать точные данные пока сложно, всё будет зависеть от объема продаж. По актуальной информации, автолюбители приобрели 5 тысяч кроссоверов.

Модели XCITE X-Cross 7 и XCITE X-Cross 8 сейчас собирают на заводе в Каменке, который ранее принадлежал компании Nissan. После того, как японская компания прекратила свою деятельность, АВТОВАЗ взял под контроль предприятие под новым названием "Lada Санкт-Петербург". Однако из-за введенных санкций автопроизводитель столкнулся с определенными трудностями. Китайские деловые партнеры прекратили поставку комплектующих для машин.

После этого компанию передали во владение ФГУП «НАМИ» и сменили название на "Автозавод Санкт-Петербург". Ранее стало известно, что дилер автомобилей разъяснил, какие условия предлагаются россиянам при приобретении новых Xcite X-Cross 8.