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Студенты МГТУ им. Баумана уже готовятся представить новый спорткар "Крым"

Студенты МГТУ представят третье поколение спорткара "Крым" с жесткой крышей, мотором на 200 л.с. и автоматическим складыванием крыши. Итоги испытаний - скоро!
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.12.2024, 13:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана весной следующего года представят третьего поколение спорткара «Крым». Согласно данным автожурнала «За рулем», новинка будет представлена в кузове купе.

Особенностью продвинутых модификаций станет наличие жесткой складывающейся крыши, работающей автоматически.

Под капотом купе будет установлен 16-клапанный мотор от ВАЗ с наддувом мощностью около 200 лошадиных сил. Это значительно превышает стандартные 106 л.с. В настоящее время прототип автомобиля находится на стадии доводочных испытаний. Ожидается получение дальнейшей информации от разработчиков относительно результатов этих важных тестов.

Первый прототип родстера «Крым» был представлен в 2016 году, а улучшенная версия увидела свет в 2019 году.

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