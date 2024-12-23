Студенты МГТУ им. Баумана уже готовятся представить новый спорткар "Крым"

Студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана весной следующего года представят третьего поколение спорткара «Крым». Согласно данным автожурнала «За рулем», новинка будет представлена в кузове купе.

Особенностью продвинутых модификаций станет наличие жесткой складывающейся крыши, работающей автоматически.

Под капотом купе будет установлен 16-клапанный мотор от ВАЗ с наддувом мощностью около 200 лошадиных сил. Это значительно превышает стандартные 106 л.с. В настоящее время прототип автомобиля находится на стадии доводочных испытаний. Ожидается получение дальнейшей информации от разработчиков относительно результатов этих важных тестов.

Первый прототип родстера «Крым» был представлен в 2016 году, а улучшенная версия увидела свет в 2019 году.