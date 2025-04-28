Какие китайские автомобили способны конкурировать с LADA Iskra, - сообщается.

На российском автомобильном рынке наблюдается усиление конкуренции между местными и китайскими производителями. Один из экспертов, коммерческий директор FRESH Евгений Житнухин, считает, что LADA Iskra может соперничать с Changan Alsvin, но отличие заключается в типе коробки передач – российская модель будет доступна с механической коробкой.

Специалист отмечает, что новинка обещает быть более доступной по цене, но, вероятно, будет иметь более скромное оснащение по сравнению с аналогом из Китая.

Другой представитель автомобильного рынка, Александр Шапринский, утверждает, что LADA Iskra в своем сегменте ценовой категории не имеет конкурентов среди китайских производителей. Он отмечает, что доступность и техническое оснащение делают эту модель популярной среди покупателей.

Аналитик Сергей Целиков подчеркивает, что помимо LADA на российском рынке отсутствуют модели «лоу-кост» сегмента. Прямых китайских конкурентов также нет, что обусловлено пошлинами и утильсбором, создавшими барьер для импортных автомобилей.

Несмотря на усиливающуюся конкуренцию, спрос на доступные автомобили остается высоким. Специалисты отмечают, что у LADA Iskra есть потенциал стать популярной моделью благодаря репутации бренда, наличию запасных частей и возможности обслуживания по всей территории России.

Какую популярность получит новый седан LADA Iskra среди российских автолюбителей, время покажет. Следите за обновлениями в нашей рубрике «Экспертное мнение».