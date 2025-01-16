Самые популярные гибридные автомобили, выбранные россиянами в 2024 году

Портал «Авито Авто» сообщил о самых популярных гибридных автомобилях на вторичном рынке в России. Лидером среди них является японская компания Toyota, доля которой составляет 27,75%.

На втором месте оказался китайский бренд LiXiang, продажи автомобилей которого увеличились в 2,5 раза. Интересно, что бренд не имеет официального представительства в России, но его доля на рынке составляет 20,33%. Компания Honda занимает третью позицию с долей 13,29%, а на четвертом месте расположилась компания Voyah.

Среди наиболее популярных моделей лидером является LiXiang L7 с долей рынка в 9,32%. На втором месте – LiXiang L9 с результатом 8,34%. Третье место занимает китайский кроссовер Voyah Free с долей 6,84%.

Отмечается, что средняя стоимость гибридного автомобиля с пробегом на вторичном рынке составляет 3,2 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем появилась информация о том, как использовать гибридные машины в условиях российской зимы.