Раскрыты детали об оптической системе Lada Iskra

Новая Lada Iskra готовится к выходу на рынок в обновленном обличии. По информации Avtograd из социальной сети «ВКонтакте», модель будет представлена в нескольких вариантах: седан, универсал и CROSS-универсал. Габариты автомобиля позволят ему занять промежуточное положение между флагманской LADA Vesta и LADA Granta.

Важной особенностью новинки станет использование светодиодных элементов в освещении. Так, блок фар будет оснащен светодиодной полосой для дневного хода, выполняющей функцию указателя поворота, в то время как основной источник света останется галогенным.

В дополнение к этому, в нижней части фары будет размещен специальный светодиодный модуль, который будет отвечать за дневное ходовое освещение (может быть синего или белого цвета) и при активации поворотников будет мигать оранжевым цветом.

Светодиодный модуль будет органично вписываться в дизайн автомобиля, продолжая хромированный молдинг на бампере и создавая общую гармоничную картину.

Длина Lada Iskra составит 4 333 мм, а колесная база будет равна 2 603 мм. Кроме того, заявленный клиренс автомобиля составит 17 см.

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, ранее было объявлено, что бизнес-седан Lada Aura будет представлен в стильном матово-черном цвете, что добавит автомобилю дополнительную элегантность и привлекательность.