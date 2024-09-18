Обнародованы имена первых докладчиков на форуме автомобильного бизнеса «CarX – 2024»

Предстоящий форум автобизнеса «CarX – 2024» обещает стать ярким событием, хотя рассчитан лишь на три дня. Основное внимание уделено последним двум дням мероприятия. 8 октября пройдет церемония вручения престижной награды «Автодилер года – 2024», а 9 и 10 октября запланированы выступления спикеров и интересные дискуссии. Все это будет освещаться на фоне актуальных событий российского автомобильного рынка.

На форуме будут выступать приглашенные спикеры. 9 октября своим докладом «The Future is here?» поделится Кирилл Жанайдаров из Сколково. Затем к микрофону подойдет Василий Мельников из MITRA, который расскажет об изменениях в стальном мире автомобильного маркетинга.

Марина Лучина из Ipsos и Максим Кадаков из журнала «За рулем» расскажут о жизненных привычках и медиапотреблениях автолюбителей. Андрей Кокорев из компании «Цифровой автолизинг» проведет дискуссию на тему: «Что важнее: цифровые технологии или автолизинг?».

Юрий Белоусов из DRIVE2.RU расскажет о том, как изменяется облик автовладельцев с 2022 по 2024 годы. Также свои выступления запланировали Антон Кисилев из К.Л. Лигал Солюшнз («Правовая поддержка автокомпаний в спорах с клиентами») и Станислав Балакирев из F.Doc («Цифровизация автобизнеса: от революции к эволюции»).

Завершающий день форума, 10 октября, начнется с презентации «АВТОСТАТ Оперативки» в офлайн-формате от Сергея Целикова и Сергея Удалова. Следом выступят предприниматель Кирилл Ларин («Финансы 2025: вызовы и возможности для дилеров») и Андрей Гетманюк из компании «ВТБ Лизинг» («Тренды в автолизинге 2024 года»).

Это лишь малая часть мероприятия! Кроме перечисленных блоков, в программе предусмотрены выступления в таких секторах, как подержанные автомобили, корпоративная автотехника и коммерческие автоперевозки. Список спикеров будет постоянно пополняться, следите за новостями на официальном сайте форума автобизнеса «СагХ – 2024».