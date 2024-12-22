Стоимость владения седаном Geely Emgrand стала известна

В России седан Geely Emgrand остается одним из самых востребованных автомобилей. Он оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы, который может работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом. Цены на этот седан начинаются от 2,184 миллиона рублей за версию с механической коробкой и от 2,394 миллиона рублей за версию с автоматом. По данным экспертов агентства "АВТОСТАТ", продажи Emgrand с автоматической коробкой передач значительно превышают продажи с механической коробкой.

Согласно расчетам, за пять лет владение седаном Geely Emgrand обойдется владельцу в 1,08 миллиона рублей при условии пробега 100 тысяч километров и эксплуатации в Москве и Московской области. Учитывая возраст и стаж водителя (35 лет и 10 лет соответственно), среднемесячные затраты составят 18 тысяч рублей, а стоимость одного километра пробега – 10,8 рубля.

Больше половины всех затрат (42%) придется на топливо (454 тысячи рублей). 27% будут направлены на техническое обслуживание (290 тысяч), практически такая же сумма уйдет на страхование (203 тысячи – каско, 86 тысяч – ОСАГО). Оставшиеся 4% будут затрачены на приобретение зимних шин (34 тысячи) и уплату транспортного налога (15 тысяч).

Желающие могут сравнить расходы на владение Geely Emgrand с данными по другим моделям и получить подробную информацию по каждому пункту затрат могут по ссылке.