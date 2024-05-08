Спад продаж автомобилей не помешал России занять третье место среди европейских рынков.

Согласно данным «Автостата», лидером авторынка в Европе за апрель стала Германия - 243 102 проданных автомобиля (+19,8%). На втором месте расположился французский авторынок, где было продано 146 977 машин (+10,9%). Если бы Россия участвовала в этом соревновании, она заняла бы третье место - 137 047 легковых автомобилей (+81,2%). Итальянский рынок со 135 353 продажами оказался на четвертом месте, что соответствует приросту почти на 8%. В пятерку лидеров также вошла Великобритания - 134 274 проданных машины (+1%). Эксперты заявляют, что это лучший результат за апрель со времен 2021 года, но до уровня до пандемии европейский рынок еще не дотягивает.

Продажи автомобилей в Испании в апреле увеличились на 23,1% и достигли 92 тысяч единиц.

Фото: Carsweek.ru

Известно, что на вторичном рынке в России наиболее популярными марками машин стали Kia, Lada и Hyundai.