В России готовятся к всплеску угонов китайских автомобилей, сообщает «СП».

Российские эксперты предупредили о возможном закрытии более трети официальных дилеров автомобилей в стране. Эта ситуация обусловлена рядом причин, включая рост ставки Центробанка, высокие проценты по кредитам и индексацию утильсбора. Из-за высокой стоимости автомобилей спрос на них снижается, что негативно сказывается на доходе дилеров, зависящем от объемов продаж.

Аналитики прогнозируют критическое снижение объемов автомобильных продаж к концу текущего года. По данным "Автостата", в первой декаде ноября 2024 года продажи новых машин в Москве упали на 42,4%, а в Санкт-Петербурге - на 28,8% по сравнению с окончанием октября.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что если автопроизводители увеличат цены в ноябре, рынок может рухнуть на 40-50% относительно октября. При текущих издержках для автомобильного бизнеса даже снижение продаж на 15-20% является критическим, а сейчас речь идет о значительно более высоких цифрах, сообщает «Свободная пресса».

После закрытия официальных дилерских центров, которые также являются представительствами китайских автопроизводителей, владельцы автомобилей останутся без гарантийного обслуживания и возможности приобрести необходимые запчасти. Это приведет к увеличению случаев угона китайских машин для дальнейшей разборки на запчасти.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что стоимость комплекса работ по подготовке автомобиля к зиме 2024 года составит 38 000 рублей.