Грузовичок Multicar из ГДР – «советский» автомобиль, опередивший «Газели» ещё в 80-х

В Советском Союзе долгое время ощущалась нехватка лёгких грузовиков, подобных современной «Газели». Исключением был только УАЗ «Головастик», который производился малыми партиями и был весьма специфичен.

Особенно острая потребность в компактных и экономичных грузовиках обозначилась в 1980-х годах. На тот момент самым лёгким из широко распространённых грузовиков оставался ГАЗ-52, оснащённый шестицилиндровым бензиновым мотором. Этот агрегат отличался устаревшей конструкцией и расходовал не менее 20 литров топлива на 100 километров.

В стране требовался надёжный дизельный автомобиль, способный экономично работать и свободно маневрировать на тесных городских улицах. Под эти требования отлично подошёл Multicar, о котором сегодня рассказывает редакция портала carsweek.ru.

Откуда он взялся?

В СССР производство малотоннажных грузовиков не считали перспективным направлением. Спрос на такую технику был невелик, поэтому было решено закупать подобные автомобили у стран-союзников. Крупнейшим поставщиком стала ГДР, где заводы сохранились, но модернизация шла значительно медленнее, чем в Западной Германии.

Завод Multicar Spezialfahrzeuge GmbH, выпускавший грузовики Multicar, не мог активно экспортировать свою продукцию в капиталистические страны из-за политических и экономических причин. Однако для СССР эта техника оказалась подходящей, а сделки рассматривались как проявление «братской помощи».

Среди автолюбителей существовало мнение, что название «Multicar» связано с мультфильмами, из-за «игрушечного» внешнего вида грузовика. На самом деле, английское слово переводится просто как «многоцелевой автомобиль».

Какие Multicar поставляли в СССР

Первые поставки техники Multicar в Советский Союз начались ещё в 1950-х годах. Тогда на заводы и склады поступали самоходные тележки М21, выпускавшиеся с 1956 по 1964 годы.

Эти машины использовались преимущественно на промышленных предприятиях. Водитель управлял ими стоя в открытой кабине с помощью рычагов. Несмотря на простоту конструкции, М21 оснащался экономичным одноцилиндровым дизелем мощностью 6 л. с. и мог перевозить до 2 тонн груза.

В СССР таких машин было немного: только 28% всей продукции отправлялось на экспорт. За одну смену на предприятии собирали 10 единиц техники.

В 1964 году на смену пришла модель М22 — компактный грузовик с одноместной крытой кабиной. Водитель теперь сидел и управлял рулём. Под капотом размещался двухцилиндровый дизель объёмом 0,8 литра и мощностью 13 л. с. Максимальная скорость достигала 23 км/ч. М22 производился до 1974 года и в СССР попало уже заметно больше таких машин.

Следующей стала модель М24, выпускавшаяся с 1974 по 1978 годы. Это был полноценный малотоннажный грузовик с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 45 л. с. М24 перевозил до 2,2 тонны и развивал скорость до 50 км/ч, сохраняя одноместную кабину.

Самой известной в СССР стала модель М25, выпускавшаяся с 1978 по 1992 годы. Её легко отличить по двухместной кабине. Эти грузовики до сих пор встречаются на вторичном рынке, хотя и нечасто.

Особенности Multicar М25

Модель М25 производилась под маркой IFA («Промышленное объединение автомобилестроения»), хорошо известной в ГДР и за её пределами.

Как и предшественник М24, М25 имел двухместную кабину. Для своего времени грузовик считался современным и удобным: водительское сиденье было оборудовано амортизацией, а в салоне работал мощный жидкостный отопитель.

Для повышения проходимости Multicar М25 оснащался блокировкой дифференциала. Под кабиной стоял дизельный двухлитровый двигатель IFA мощностью 45 л. с.

Габариты М25 были весьма компактны: его длина составляла 3,71 метра, что меньше, чем у Москвича-412 (4,25 м). При этом грузоподъёмность по паспорту составляла 2,3 тонны, а на практике автомобиль выдерживал и больший вес.

Основное назначение Multicar — работа в коммунальных службах города. Завод предлагал более 20 видов навесного оборудования. Специальная пониженная передача позволяла двигаться со скоростью до 1 км/ч.

Основные версии

Базовая комплектация Multicar М25 — это грузовик с откидными бортами, которые могли быть как низкими, так и высокими. Были также популярны самосвальные варианты с разгрузкой на бок или назад.

Именно такие версии пользовались спросом на вторичном рынке в 1990-х и начале 2000-х годов. Экономичный дизельный двигатель делал Multicar М25 более выгодным по сравнению с «Газелью», которую он уступал только по цене и доступности запчастей. Однако ломался Multicar гораздо реже.

В СССР редко встречалась, но в ГДР была популярна модификация с платформой и вращающейся лестницей, управляемой гидравликой. Оператор мог работать на высоте до 10 метров. Такие машины использовались электриками, строителями и специалистами по наружной рекламе.

В Советском Союзе наиболее востребованными были коммунальные версии с разным навесным оборудованием: подметальные механизмы, плуги и разбрасыватели песка или соли.

Выпускались также компактные мусоровозы с уплотнителями, однако они поставлялись только в Германию — особенно были востребованы в старых городах с узкими улицами.

Были и модели с цельнометаллическим или тентованным кузовом для перевозки мебели и товаров. По индивидуальным заказам собирались Multicar М25 с манипуляторами-подъёмниками.

В настоящее время приобрести такой грузовик в России всё ещё возможно, однако найти экземпляр в хорошем и оригинальном состоянии непросто. В объявлениях их часто называют IFA Multikar или даже IFA W50, а цена работающей машины составляет около 200 тысяч рублей.

Справка

Multicar (Multicar Spezialfahrzeuge GmbH) — единственная автомобильная компания ГДР, сохранившая производство после объединения Германии.

Фото: ru.wikipedia.org