SOUEAST запускает специальную комплексную программу поддержки для особых категорий клиентов

Данная программа призвана сделать современные и надежные автомобили более доступными для граждан, которые вносят значительный вклад в развитие общества и заботятся о будущем поколении.

В число отдельных категорий граждан, на которых распространяется действие программы, включены военнослужащие, сотрудники полиции, медицинские работники, учителя и преподаватели государственных образовательных учреждений, юристы государственных органов власти и все члены их семей первой очереди родства (дети, супруги, родители), а также родители с детьми до 10 лет.

Чтобы принять участие в программе, достаточно документально подтвердить принадлежность к одной из категорий граждан, на которые она распространяется.

Программа позволяет клиентам специальных категорий приобрести интеллектуальный городской кроссовер SOUEAST S07 и флагманскую модель SOUEAST S09 на особых условиях с максимальной выгодой до 800 000 рублей в зависимости от модели и предложения.

Условия для специальной категории граждан распространяются на весь модельный ряд бренда и также включают в себя программу трейд-ин и беспрецедентно выгодную ставку 12,99% по специальному субсидированному кредиту сроком на 4 года при первоначальном взносе 50%. В случае если покупатель предпочитает иные значения первоначального взноса и срока кредита, SOUEAST предлагает не менее привлекательные условия субсидированного кредитования. При оформлении покупки по субсидированной программе стоимость SOUEAST S07 в комплектации Comfort составит 2 459 000 рублей, SOUEAST S09 в комплектации Comfort Plus – 2 919 000 рублей.

Клиенты могут оформить покупку SOUEAST S07 Comfort или SOUEAST S09 Comport Plus и по стандартным кредитным условиям. Таким образом, минимальная стоимость кроссовера SOUEAST S07 c учетом дополнительных выгод составит 2 249 000 рублей, а SOUEAST S09 2 919 000 рублей.

Сегодня на российском рынке SOUEAST S07 представлен в трех вариантах исполнения: Comfort с передним и полным приводом и Premium. Все версии оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем TGDI с двумя вариантами форсировки: 186 л.с. и 190 л.с. Автомобили с передним приводом комплектуются 7-ступенчатым преселективным роботом, а версии с полным приводом — классическим 8-ступенчатым автоматом.

Флагманская модель SOUEAST S09 представлена в двух комплектациях: Comfort Plus и Premium. SOUEAST S09 в комплектации Premium — это полноприводный кроссовер с мощным 2-литровым мотором TGDi 197 л.с. и с максимальным крутящим моментом 375 Нм вкупе с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротраснформатором.

В версии Comfort Plus предлагается передний привод с таким же 2-литровым двигателем TGDI в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями, которая отличается высокой скоростью переключений и адаптацией под стиль вождения.

На сегодняшний день обе модели доступны в официальных дилерских центрах уже в 33 городах России, где покупатели могут приобрести кроссоверы SOUEAST в рамках специальной программы на особо выгодных условиях.