SOUEAST анонсирует программу привилегий для своих клиентов

До конца 2024 года в России планируется открытие около 80 дилерских центров SOUEAST. Это позволит покупателям по всей стране легко найти ближайший шоурум и больше узнать о продукте, а также получить консультацию специалистов.

Высокое качество автомобилей SOUEAST позволяет предлагать конкурентноспособные условия гарантийного обслуживания. Заводская гарантия на все модели SOUEAST в России составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. При приобретении новых оригинальных запасных частей и аксессуаров у официальных дилеров SOUEAST, гарантия на них составит 12 месяцев или 20 тысяч километров пробега. В Российском представительстве SOUEAST работает выделенная группа технической поддержки, включая специалистов из штаб-Квартиры, которые курируют программу обучения и профессиональной квалификации технического персонала дилерских центров. С таким подходом самые сложные задачи в рамках сервисного обслуживания решаются быстро и эффективно.

Кроме того, все покупатели, которые приобрели автомобиль у официального дилера SOUEAST, автоматически становятся участниками программы «Помощь на дорогах» сроком на два года. Сервис «Помощь на дорогах» обеспечивает поддержку владельцам круглосуточно 365 дней в году. В рамках программы все участники могут рассчитывать на техническую консультацию по телефону и выезд технического специалиста к автомобилю в случае возникновения неполадок. Специалист поможет заменить колесо, запустить двигатель в холодное время года, подвезти топливо и оказать другие необходимые услуги по обслуживанию и ремонту. Кроме того, программа «Помощь на дороге» включает эвакуацию автомобиля, предоставление такси в нужном направлении, размещение в гостинице на время ремонта, юридическую поддержку и не только.

Сервисный регламент SOUEAST предполагает прохождение технического обслуживания каждые 10 000 километров пробега. Записаться на ТО каждый клиент сможет самостоятельно с помощью телефона горячей линии по телефону 8 800 333 61 99 или на сайте, выбрав ближайший по расположению центр.

В дилерских центрах также можно приобрести фирменные аксессуары SOUEAST. Коллекция включает широкий набор полезных для жизни классических решений от любимых детских игрушек до полезных скребков для льда или теплых варежек, особенно актуальных в преддверии зимнего сезона.

Автомобили SOUEAST продуманы до мелочей и имеют богатое оснащение, включая передовые технологии из премиум-сегмента, такие как системы-ассистенты АDAS для обеспечения безопасности на дороге. Все модели бренда полностью адаптированы для эксплуатации в российских климатических и дорожных условиях. В стандартную комплектацию SOUEAST S09 и SOUEAST S07 входят опции, которые позволяют использовать автомобили в условиях холодного климата.

Автомобили SOUEAST — это воплощение урбанистического стиля, качества и высоких технологий. А в сочетании с современной развитой инфраструктурой SOUEAST и заботой о клиентах, опыт владения автомобилем станет легким, комфортным и безопасным.