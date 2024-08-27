Sotheby's Motorsport: год успешных рекордов и первая продажа за миллион долларов

Год назад Sotheby's Motorsport начали миссию по переосмыслению опыта онлайн-аукционов автомобилей. Объединяя в себе роскошь, прозрачность и инновации, платформа стремилась поднять онлайн-рынок экзотических, редких и коллекционных автомобилей на новый уровень. Из этого амбициозного начала вырос SOMO – доверенное имя в мире аукционов автомобилей премиум-класса.

За всего 12 месяцев SOMO провела сделок на сумму более $30 миллионов, привлекая клиентов со всей страны. Платформа не только установила мировые рекорды на аукционах, но также успешно вывела на рынок коллекции от одного владельца и автомобили знаменитостей. Упор на работу с верхним сегментом рынка окупился: недавняя продажа Ferrari F12tdf 2016 года за $1.15 миллиона стала свидетельством роста и успеха платформы. Удивительно видеть, как много изменилось всего за один год.

Этот важный шаг вперед не стал бы возможным без поддержки консигнаторов, коллекционеров и энтузиастов, разделявших видение SOMO. Их доверие и партнерство сыграли ключевую роль в создании платформы, ценящей как качество, так и прозрачность. Обратная связь и вера сообщества оказались бесценными, сделав первый год работы настоящим успехом.

Глядя в будущее, Sotheby's Motorsport готовится к еще одному году значительного роста. Команда с нетерпением ждет продолжения своего пути, с планами представить новые возможности для консигнации и покупки в предстоящем осеннем сезоне. Празднуя свое первое день рождение, SOMO с нетерпением ждет возможности поделиться больше информации о своем пути, представить лиц, стоящих за платформой, и приветствовать новых и постоянных клиентов для знакомства с возможностями аукционов автомобилей класса люкс.

Будущее светло для SOMO, и команда готова продолжать поднимать планку в мире онлайн-аукционов автомобилей.