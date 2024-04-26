Chery представила две новые модели для российского рынка

По данным издания, в настоящее время переработанный кроссовер Omoda C5 проходит процедуру утверждения дизайна. По всей видимости, разработка будет основана на электрической версии кроссовера Omoda E5.

Внешние изменения - не единственные изменения, которые будут внесены. Информация о внутреннем дизайне пока не разглашается.

Планируется, что официальная презентация обновленного Omoda C5 состоится этим летом, однако конкретных сроков пока нет. Новинка поступит в продажу в третьем квартале.

Электрическую модель Omoda E5 в настоящее время проходят сертификацию - без соответствия ОТТС этот автомобиль не сможет быть представлен на российском рынке. Ожидается, что новинка появится в автосалонах до конца второго квартала 2024 года.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на автосалоне в Пекине был представлен обновленный Chery Tiggo 9, который ожидается в России.