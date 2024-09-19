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Кто-то создает Ferrari Testarossa 6x6, у нас есть вопросы

В Далласе, штат Техас, был замечен шестиколесный Ferrari Testarossa на платформе.Предположительно, это новый проект от Gas Monkey Garage.В прошлом году Gas Monkey Garage создали трехместный Testarossa EV без крыши для SEMA.
РедакцияР
Редакция
19.09.2024, 20:41·3 мин
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Фото: Motor1.com

В Далласе, штат Техас, был замечен шестиколесный Ferrari Testarossa на платформе.

Предположительно, это новый проект от Gas Monkey Garage.

В прошлом году Gas Monkey Garage создали трехместный Testarossa EV без крыши для SEMA.

По определению, настоящий 6x6 - это транспортное средство с шестью колесами, все оси которого получают движение. Однако, мы сомневаемся, что у этого дикого Ferrari Testarossa есть двигатель спереди. Мы также не знаем, приводятся ли все четыре колеса сзади. Для простоты — и потому что это звучит невероятно круто — давайте будем называть этот сумасшедший агрегат 6x6 Testarossa.

Что здесь происходит? Мы хотели бы знать больше ответов, но то, что вы видите, в общем-то и есть. Hvber.Media на Instagram запечатлел этот кастомный Ferrari на платформе в Далласе, Техас. Похоже, что это работа в процессе — передние крылья отсутствуют, и ничего не закрывает 12-цилиндровый двигатель Ferrari, если, конечно, там вообще есть двигатель. А в самом заднем конце массивный диффузор выглядит недоделанным.

У нас нет официальной информации, но мы довольно уверены, что за этим стоит расположенный в Далласе Gas Monkey Garage. Помимо наблюдения в Далласе, в прошлом году босс Gas Monkey Ричард Роллингс купил целых пять Testarossa, которые использовались в качестве автомобилей для фильма Infinite. Будучи автомобилями из кино, некоторые из них были в плохом состоянии, и все они были модифицированы хотя бы в некоторой степени. Если кто-то решит построить безумный Testarossa с шестью колесами, иметь кучу изношенных автомобилей из фильмов — отличный способ начать.

Если этого доказательства недостаточно, буксир, запечатленный в Instagram-видео — черно-серый Ram, буксирующий трехосную платформу с кастомными колесами — выглядит точно так же, как тот, что был замечен ранее сегодня на камере Gas Monkey Garage у входа в мастерскую.

Фото: Motor1.com

И последний гвоздь в гробу: бригада Gas Monkey уже создала безумный кастомный Testarossa из этой коллекции. В прошлом году они представили на SEMA три-местный Testa без крыши. Может ли этот шестиколесный вариант стать их следующим Ferrari SEMA проектом? Время покажет.

Мы обратились к Gas Monkey Garage, чтобы, надеемся, подтвердить всю эту информацию. В промежутке, мы следим за всей информацией внимательно.

Спасибо Samuel / Hvber.Media за видео.

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