Кто-то создает Ferrari Testarossa 6x6, у нас есть вопросы

В Далласе, штат Техас, был замечен шестиколесный Ferrari Testarossa на платформе.

Предположительно, это новый проект от Gas Monkey Garage.

В прошлом году Gas Monkey Garage создали трехместный Testarossa EV без крыши для SEMA.

По определению, настоящий 6x6 - это транспортное средство с шестью колесами, все оси которого получают движение. Однако, мы сомневаемся, что у этого дикого Ferrari Testarossa есть двигатель спереди. Мы также не знаем, приводятся ли все четыре колеса сзади. Для простоты — и потому что это звучит невероятно круто — давайте будем называть этот сумасшедший агрегат 6x6 Testarossa.

Что здесь происходит? Мы хотели бы знать больше ответов, но то, что вы видите, в общем-то и есть. Hvber.Media на Instagram запечатлел этот кастомный Ferrari на платформе в Далласе, Техас. Похоже, что это работа в процессе — передние крылья отсутствуют, и ничего не закрывает 12-цилиндровый двигатель Ferrari, если, конечно, там вообще есть двигатель. А в самом заднем конце массивный диффузор выглядит недоделанным.

У нас нет официальной информации, но мы довольно уверены, что за этим стоит расположенный в Далласе Gas Monkey Garage. Помимо наблюдения в Далласе, в прошлом году босс Gas Monkey Ричард Роллингс купил целых пять Testarossa, которые использовались в качестве автомобилей для фильма Infinite. Будучи автомобилями из кино, некоторые из них были в плохом состоянии, и все они были модифицированы хотя бы в некоторой степени. Если кто-то решит построить безумный Testarossa с шестью колесами, иметь кучу изношенных автомобилей из фильмов — отличный способ начать.

Если этого доказательства недостаточно, буксир, запечатленный в Instagram-видео — черно-серый Ram, буксирующий трехосную платформу с кастомными колесами — выглядит точно так же, как тот, что был замечен ранее сегодня на камере Gas Monkey Garage у входа в мастерскую.

Фото: Motor1.com

И последний гвоздь в гробу: бригада Gas Monkey уже создала безумный кастомный Testarossa из этой коллекции. В прошлом году они представили на SEMA три-местный Testa без крыши. Может ли этот шестиколесный вариант стать их следующим Ferrari SEMA проектом? Время покажет.

Мы обратились к Gas Monkey Garage, чтобы, надеемся, подтвердить всю эту информацию. В промежутке, мы следим за всей информацией внимательно.

Спасибо Samuel / Hvber.Media за видео.