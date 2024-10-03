Кто-то приобрел новый Dodge Dart в этом году

Автомобили-зомби все еще среди нас. Несмотря на то, что некоторые из них вышли из производства много лет назад, они отказываются умирать. В последние годы у Stellantis было больше всего мертвых, но все еще живых автомобилей, включая "новый" Viper, который кто-то купил в первом квартале 2024 года. И вот, только что опубликованные данные о продажах за третий квартал 2024 года показывают еще один Dodge. Он далеко не такой захватывающий, как монстр с V-10. Да, это обычный Dart.

Дилер, должно быть, забыл о компактном седане, оставив его где-то на задворках парковки. Он пылился уже несколько лет, учитывая, что последний Dart был собран восемь лет назад. Фактически, Dodge собрал последний автомобиль на заводе сборки Belvidere в штате Иллинойс еще в сентябре 2016 года. Технически экономичный автомобиль дожил до 2017 года, когда эквивалентный седан Fiat Viaggio и хэтчбек Ottimo для Китая были прекращены.

Что могло заставить кого-то купить неиспользованный Dart после всех этих лет? Наверняка этот человек получил отличную сделку, поскольку дилер, должно быть, отчаянно хотел избавиться от машины. Dart постоянно появляется в таблице продаж, поскольку Dodge продал три машины в 2023 году и четыре года до этого. Если посмотреть дальше назад, десять человек купили его в 2021 году, а еще семь были проданы в 2020 году.

Перед тем как ушел, Dart 2016 года стоил $18 990 за базовую модель. В 2024 году будет сложно найти совершенно новый автомобиль, который все еще стоит менее $20 000. Kia Rio и Chevy Spark пропали, в то время как Mitsubishi Mirage и Kia Forte уходят. К счастью, 2025 Nissan Versa остается удивительно доступным по цене $18 330, что делает его самым дешевым автомобилем в Америке.

Versa стоит примерно на 62% дешевле среднего нового автомобиля, проданного в США. Согласно Kelley Blue Book, средняя цена сделки по новому автомобилю в июле 2024 года составила $48 401. Цены на сделки снижаются год от года в течение 10 последовательных месяцев. Пик был в декабре 2022 года, составив $49 929.

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