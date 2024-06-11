Как узнать, когда пора менять масло в двигателе: цвет, запах, счётчик моточасов и внимание к деталям

Важное звено в обслуживании автомобиля – замена масла. Существует несколько методов определения времени для проведения данной процедуры. Рассмотрим основные из них.

Замена масла по календарю. Даже если автомобиль проезжает минимальное количество километров в год, масло все равно подвержено старению и требует замены. Ситуация обусловлена процессом ускоренного окисления, который начинается с момента попадания масла в двигатель.

По пробегу. Интервал замены масла раз в 15 или 10 тысяч километров подходит для автомобилей, эксплуатация которых близка к идеальным условиям. В реальности, большинство водителей сталкиваются с тяжелыми условиями эксплуатации, что требует уменьшения пробега между заменами масла.

Замена масла по моточасам. Данный способ особенно актуален для автомобилей, которые работают на холостом ходу. Расчет моточасов может быть проведен с помощью специальных приборов или по средней скорости и пробегу. Важно помнить, что синтетическое масло не способно сохранять свои свойства более 300 моточасов.

Замена масла по его состоянию. Данный метод представляется предпочтительным для старых автомобилей или только что приобретенных машин. Необходимо внимательно следить за внешним видом и уровнем масла, а также оценивать его прозрачность, цвет и запах.