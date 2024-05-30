Легенды прощаются: два спорткара-иконы уйдут в прошлое

Согласно информации издания Automotive News, спортивные автомобили Toyota Supra и BMW Z4, созданные на одной платформе и выпускаемые на одном конвейере, будут сняты с производства к 2026 году.

Представители Toyota пока не подтвердили возможное прекращение производства модели Supra, отметив, что «пока нечего объявлять». В то же время, в компании BMW заявили о намерении прекратить выпуск модели Z4 в 2026 году из-за снижения спроса на эту нишевую модель. Это решение автоматически повлечет за собой и окончательное прекращение производства Toyota Supra, считает портал 110km.ru.

Информация о возможном выводе Toyota Supra и BMW Z4 с производства появилась на фоне проблем на заводе Magna Steyr, где планируется сократить около 500 сотрудников. Кроме того, из-за этой ситуации завод расстанется с моделями Fisker Ocean, BMW 5-Series, Jaguar E-Pace и I-Pace.

Продажи Toyota Supra всегда были невысокими, особенно по сравнению с такими популярными моделями, как Camry. За пять лет с момента возвращения Supra на рынок в 2019 году было продано всего 24 022 автомобиля, в то время как Camry только за один месяц, в марте 2024 года, нашла 30 323 покупателя. В таких условиях инвестирование в новое поколение Toyota Supra сейчас, вероятно, не имеет экономического смысла.

С другой стороны, в начале мая BMW анонсировала выпуск нового трекового спорт-купе M4 CS. Автомобиль получил двигатель мощностью 543 лошадиные силы, детали из углеволокна и эксклюзивные колесные диски с золотистым оттенком.