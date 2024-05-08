Какой метод замены моторного масла считается предпочтительным: сливание или откачивание?

Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон", Павел Константинов, обратил внимание на особенности двух способов замены моторного масла. Он отметил, что оба метода имеют свои плюсы и минусы. Способ слива масла через отверстие в поддоне является более простым технически, так как не требует специализированного оборудования, но при этом он позволяет удалить максимальное количество старого масла.

Однако, по мнению эксперта, главными недостатками этого метода являются повышенный риск утечек масла в будущем в случае неправильной замены уплотнительного кольца сливной пробки, а также необходимость доступа к нижней части двигателя, что не всегда удобно, особенно при наличии защиты картера двигателя.

Слова Павла Константинова подтверждает бывший генеральный директор станции техобслуживания Citroen и ныне независимый эксперт Георгий Вихров. Он отмечает, что откачивание масла через отверстие для щупа является более удобным методом, не требующим доступа к нижней части двигателя, но при этом требует использования специального насоса для откачки масла и не всегда позволяет удалить весь объем старого масла.

Наиболее предпочтительным, по мнению специалистов, является способ слива масла через специальную пробку в поддоне, так как он позволяет удалить наибольшее количество старого масла. Однако, если доступ к нижней части двигателя ограничен или нужно избежать риска утечек, тогда откачивание масла через отверстие для щупа может быть более подходящим вариантом.

Георгий Вихров также подчеркивает, что нижний способ слива масла предпочтительнее, так как он позволяет маслу стекать со стенок полностью, обеспечивая более качественный результат. Он утверждает, что процесс замены происходит постепенно, что делает его более эффективным, особенно для многих автовладельцев, ценящих экономию времени.

Вопрос о разнице в остатках старого масла при различных способах вызывает полярные мнения. Георгий Вихров считает, что лучше всего использовать способ слива снизу, так как при нем масло стекает полностью, что обеспечивает более качественный результат. Он отмечает, что при верхнем "вакуумировании" процесс происходит быстрее, что может быть важным для многих автолюбителей.

В итоге Георгий Вихров подводит итоги, отмечая, что обмен опытом и мнениями может быть полезным. Он признает, что лень, вероятно, победила его, заставив задуматься о целесообразности замены масла. Этот факт подтверждает, что выбор метода слива масла может зависеть от индивидуальных предпочтений автовладельца и особенностей конкретного автомобиля.