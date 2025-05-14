Сколько денег нужно потратить на новый автомобиль: актуальный расчет

По последним данным Росстата, в феврале текущего года средняя зарплата до вычета налогов достигла отметки в 89 646 рублей.

В странах с развитой экономикой обычно придерживаются правила, согласно которому стоимость машины не должна превышать половину полугодового дохода семьи. Исходя из последних данных, для российской действительности полугодовой доход составляет 1 075 752 рубля. На эту сумму в настоящее время можно позволить себе только базовую модель «Гранты».

Согласно данным «Авто.ру Оценка», средняя цена на новый автомобиль из Китая выросла до 3,7 миллионов рублей. Для приобретения такого зарубежного авто каждый из двух членов семьи должен зарабатывать не менее 308 тысяч рублей ежемесячно. Чтобы купить отечественный автомобиль, среднемесячная зарплата должна составлять около 132 тысяч на одного члена семьи.

В марте текущего года средний чек на новую машину оценивался в 3,11 миллиона рублей. Для того чтобы приобрести такое дорогое авто, при среднемесячном доходе в 49,6 тысяч рублей, придется откладывать все средства в течение 2,9 лет.

Если говорить о зарубежной машине с средней ценой в 3,7 миллиона, то на накопление потребуется более 41,3 месяца. В то время как для покупки автомобиля отечественного производства средней стоимостью в 1,58 миллиона необходимо откладывать средства в течение 17,6 месяцев. Это почти полтора года.

Ранее на нашем портале уже сообщалось о предстоящей новой волне увеличения цен на автомобили осенью в России.