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Сколько времени нужно на поиск нового автомобиля в России?

Поиск авто в России: 46% выбирают по отзывам, 44% - по советам менеджера автосалона. Только 3% доверяют мнению друзей. 10% прибегнут к услугам автоподборщиков.
РедакцияР
Редакция
11.04.2025, 16:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По данным опроса «Авто.ру Бизнес», на поиск нового автомобиля в России потребуется около четырех месяцев. Интересно, что 14% жителей страны рассматривают возможность приобретения новой машины в качестве своего первого автомобиля, в то время как 62% предпочли бы приобрести подержанный автомобиль.

Среди опрошенных, которые уже владели автомобилем с пробегом, 48% заявили, что они предпочли бы искать автомобиль на вторичном рынке. С другой стороны, 85% тех, кто имел опыт владения новым автомобилем, выберут автосалон с непройденными моделями, чтобы обновить свой транспортный средство.

Если говорить о выборе среди новых автомобилей, то 46% россиян предпочли бы в первую очередь прочитать отзывы в Интернете. 44% опрошенных прислушаются к советам менеджеров автосалонов, а 39% обратятся к специализированным ресурсам для получения необходимой информации. Дополнительные 38% выберут просмотр видеороликов в Интернете, и 24% предпочтут использовать поиск в социальных сетях. Всего 3% респондентов готовы довериться мнению близких и друзей при выборе автомобиля.

Касательно услуг автоподборщиков, 10% покупателей подержанных автомобилей и 20% тех, кто хочет купить новое транспортное средство, рассматривают возможность воспользоваться их услугами. Однако, важным фактором для всех является цена. Вторым по значимости показателем для россиян является пробег и количество предыдущих владельцев.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о возможном снижении цен на китайские автомобили на 25%, если на российский авторынок вернутся ушедшие бренды.

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