Статистика ГАИ: сколько россиян лишились водительских прав в 2025 году

В России зафиксировано значительное снижение количества решений о лишении водительских прав. В 2025 году, по данным Госавтоинспекции, в суды было вынесено более 280 тысяч постановлений, что стало минимальным показателем за последние три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные материалы ведомства.

Согласно представленным данным, за прошедший год в Госавтоинспекцию поступило 280 569 решений о лишении права управления транспортным средством. В этот показатель также включены случаи, когда водителям назначался административный арест. Более 210 тысяч постановлений касались автомобилистов, задержанных в состоянии опьянения, а также тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования в соответствии с частями 1 и 3 статьи 12.8 КоАП.

Для сравнения, в 2024 году количество подобных постановлений составило порядка 299 тысяч, в 2023 году — около 340 тысяч, а в 2022 году число лишений прав достигало 364 тысяч по всей стране.

Ранее стало известно о возможных изменениях в процедуре получения водительских прав. В частности, обсуждается вариант сокращения списка необходимых документов для допуска к экзамену, где предлагается исключить медицинскую справку. Такая возможность рассматривается для тех, кто подаёт заявление на экзамен через портал «Госуслуги», при условии наличия информации о состоянии здоровья кандидата во Федеральном реестре электронных медицинских документов (ФРЭМД).

Автор: Иван Бахарев