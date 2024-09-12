Сколько стоит Ford Fiesta ST 2017 года с минимальным пробегом?

Ford Fiesta ST — это не просто маленький горячий хэтчбек, а настоящий символ скорости и стиля. Созданный в основном как экономичное средство передвижения, этот автомобиль выделяется среди других. На сегодняшний день пробег автомобиля составляет порядка 2600 километров, из которых менее 523 километров были преодолены владельцем.
Ford Fiesta ST славится своей динамикой и отличным управлением. Его 1.6-литровый двигатель обеспечивает прекрасную динамику разгона, а спортивная подвеска обеспечивает надежное сцепление с дорогой, делая каждую поездку настоящим удовольствием.
Современный дизайн, агрессивный стиль и динамичный облик делают Ford Fiesta ST привлекательным для широкого круга водителей — и молодежи, и опытных автолюбителей, ценящих комфорт и качество.
Салон автомобиля порадует вас не менее, чем его внешность: качественные материалы, удобные спортивные сиденья и современное оснащение сделают каждую поездку максимально комфортной. Аудиосистема с поддержкой Bluetooth и USB, климат-контроль, центральный замок — всё для вашего удобства.
Приобретая Ford Fiesta ST, вы получаете не просто автомобиль, а целый образ жизни — динамичный, яркий и свободный. Не упустите возможности воплотить свою мечту в жизнь и стать обладателем этого спортивного автомобиля.
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