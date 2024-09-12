Сколько стоит Ford Fiesta ST 2017 года с минимальным пробегом?

Ford Fiesta ST — это не просто маленький горячий хэтчбек, а настоящий символ скорости и стиля. Созданный в основном как экономичное средство передвижения, этот автомобиль выделяется среди других. На сегодняшний день пробег автомобиля составляет порядка 2600 километров, из которых менее 523 километров были преодолены владельцем.

Фото: Carsweek.ru

Ford Fiesta ST славится своей динамикой и отличным управлением. Его 1.6-литровый двигатель обеспечивает прекрасную динамику разгона, а спортивная подвеска обеспечивает надежное сцепление с дорогой, делая каждую поездку настоящим удовольствием.

Современный дизайн, агрессивный стиль и динамичный облик делают Ford Fiesta ST привлекательным для широкого круга водителей — и молодежи, и опытных автолюбителей, ценящих комфорт и качество.

Салон автомобиля порадует вас не менее, чем его внешность: качественные материалы, удобные спортивные сиденья и современное оснащение сделают каждую поездку максимально комфортной. Аудиосистема с поддержкой Bluetooth и USB, климат-контроль, центральный замок — всё для вашего удобства.

Приобретая Ford Fiesta ST, вы получаете не просто автомобиль, а целый образ жизни — динамичный, яркий и свободный. Не упустите возможности воплотить свою мечту в жизнь и стать обладателем этого спортивного автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о возможном появлении китайских автоаукционов в России. Представители обещают запустить аукционы по продаже подержанных машин из Китая. Оцените каждую возможность воплотить свои задумки в реальность и следите за новостями в автомобильной индустрии.