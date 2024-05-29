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Россияне потратят на автосервис в 2024 году больше, чем в 2023 году.

По информации агентства «АВТОСТАТ», за 2023 год российские граждане потратили 875,6 млрд рублей на услуги автосервиса.
РедакцияР
Редакция
29.05.2024, 16:53·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации агентства «АВТОСТАТ», за 2023 год российские граждане потратили 875,6 млрд рублей на услуги автосервиса. Этот объем включает в себя расходы на техническое обслуживание и ремонт (511,4 млрд рублей), а также на основные услуги сервисных центров (364,2 млрд рублей).

Интересно, что официальные дилеры занимают лишь 9,5% от общего объема услуг по ТО и ремонту. В то же время, независимые автосервисы удерживают около 36,5% этого рынка, а остальные 54% представляют собой потенциал для роста рынка (то есть работы, выполняемые владельцами автомобилей или частными механиками). Стоит отметить, что при подсчете учитывалась лишь стоимость работ, исключая запчасти и расходные материалы.

Важно также отметить, что в прошлом году спрос на услуги автосервиса распределился следующим образом: 47% составила услуга автомойки, 43,5% - кузовной ремонт, а 9,5% - шиномонтаж.

Что же касается прогнозов на 2024 год, то ответ на этот вопрос и многое другое будет дано на специализированной конференции под названием "ServiceAuto – 2024". Мероприятие пройдет 30 мая в Москве при участии экспертов агентства "АВТОСТАТ". Для получения дополнительной информации и регистрации на конференцию посетите сайт autoservice.autostat.ru.

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